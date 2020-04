Podcast "Corona in Bayern": Sind Fußball-Geisterspiele sinnvoll?

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab circa 17 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24-App und überall, wo es Podcasts gibt.

Bundesliga-Fortsetzung ohne Fans im Stadion?

Die aktuelle Fußballsaison hat sich Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein ursprünglich anders vorgestellt. Wegen des Coronavirus finden momentan keine Fußballspiele in der Bundesliga statt. Wie die Fans muss die frühere BR- und heutige ZDF-Moderatorin deshalb Zuhause bleiben. Wie lange, weiß sie gerade noch nicht.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wäre ab dem 9. Mai wieder für Bundesligaspiele bereit, braucht dafür aber noch die Freigabe der Bundesregierung. Fest steht aber: Höchstens 300 Personen - Spieler und Trainer eingeschlossen - sollen dann an der Umsetzung der Spiele beteiligt werden. Demnach werden Fans die Spiele erstmal von Zuhause aus verfolgen müssen. "Es ist halt gerade nichts anderes möglich", erklärt Müller-Hohenstein im Podcast. Sie sorgt sich um die Vernunft der Fußballfans und hofft, dass diese trotz der Situation zuhause bleiben.

In den Startlöchern für die Kunden

Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern waren für Marion Achhammer ein harter Schlag: Sie musste ihren Laden in der Regensburger Innenstadt schließen. Fast hätte sich Achhammer von ihren Mitarbeitern trennen müssen, bis sie die zündende Idee hatte: Einen Online-Shop. Binnen kürzester Zeit hat sie diesen ins Leben gerufen und konnte so ihren Laden vor dem finanziellen Ruin retten.

Das neue Angebot haben die Kunden sehr gut angenommen. "Das tut gut, zu hören, dass die Kunden das einfach schätzen", erzählt Marion Achhammer. Ab Montag darf sie ihr Geschäft in Regensburg wieder aufsperren: "Da freu' ich mich wirklich seit Tagen und Wochen drauf!" Damit das auch problemlos klappt, hat Marion Achhammer für ihre Mitarbeiter bereits Desinfektionsmittel sowie Handschuhe besorgt. Außerdem hat sie einen Spuckschutz an der Kasse installieren lassen. "Ich steh' in den Startlöchern", sagt Achhammer entschlossen im Podcast.

Der große Masken-Knigge

Ab dem kommenden Montag gilt in Bayern eine Maskenpflicht für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr. Damit die Masken ihr volles Potenzial entfalten, sollte man sie laut BR-Wissenschaftsredakteurin Anne Kleinknecht täglich wechseln. Sie rät daher zu einem Maskenvorrat: "Ihr werdet ihn brauchen!"

Für den vollen Effekt kommt es auf das richtige Tragen der Schutzmasken an: Sie sollten sie eng auf Nase und Mund anliegen. Ebenfalls essentiell ist eine angemessene Pflege der selbstgemachten Masken. Sie sollten laut Anne Kleinknecht bei mindestens 60 Grad und immer nach dem Tragen gewaschen werden. Außerdem ist es wichtig, sich vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen der Schutzmasken die Hände zu waschen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. "Die Zeit sollte man sich nehmen", rät BR-Redakteurin Anne Kleinknecht.

