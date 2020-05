Podcast "Corona in Bayern": Mit Abstand am Strand?

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17.00 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Wohin darf ich fahren?

Die Verwirrung nach den neuen Lockerungen ist noch immer groß. Wohin darf ich momentan reisen, und mit wem? Ralf Schmidberger aus der BR-Wirtschaftsredaktion erklärt im Podcast, was erlaubt ist.

Momentan gibt es noch keine einheitliche Linie. Bis Ende dieses Monats oder bis Anfang Juni sollte Urlaub daheim möglich sein. Bis jetzt dürfen Bayern nach Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen fahren. Wann Auslandsaufenthalte möglich sind, muss die jeweilige Landesregierung entscheiden.

Vieles noch unklar

Sollte man nun jetzt schon sein Hotel buchen? Mit diesem Gedanken dürften viele nun spielen. Ralf Schmidberger kann die Lage aber noch nicht einschätzen. Die Hotels und Campingplätze freuen sich wahrscheinlich, wenn schon einige Plätze und Zimmer gebucht werden. Trotzdem ist die Situation ungeklärt und Prognosen fallen schwer. Auch weil es eine neue Infektionswelle geben könnte. In diesem Fall wären wieder alle Grenzen zu, auch die innerhalb des Landes. Es steht noch einiges in den Sternen.

Neuer Lebensstil

Über Urlaub denkt Schauspieler Armin Rohde wohl noch nicht nach. Im Gespräch mit Moderatorin Gabi Fischer hat er von seiner Einstellung zur Corona-Krise erzählt. Viele Menschen hätten, seiner Meinung nach, nicht das Ausmaß und die Konsequenzen der Pandemie begriffen. Denn die Welt wird laut Rhode nicht mehr so sein, wie wir sie kennen. Denn Normalität wird schwierig werden. "Normal ist genau das, was uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind mit dieser Krise", sagt der Schauspieler. Er hofft auf ein Umdenken der Gesellschaft, was den Lebensstil betrifft.

Weitere Inhalte im Podcast:

Die Managerin des Münchner Rundfunkorchesters, Veronika Weber, schildert die Sorgen und Nöte von Musikern und ihre kreativen Ideen fürs Durchhalten.

Schauspieler Armin Rohde verrät die Geheimnisse der Anti-Corona-Strategie.

Doc Pablo weiß, wie jeder jetzt wieder Strukturen in sein Leben kriegt.

#alleswirdgut: Wichtige News und Tipps im Umgang mit CoronaUnter #alleswirdgut wollen wir in den sozialen Medien auch die guten Nachrichten, Antworten auf viele Fragen, die die Menschen in Bayern jetzt beschäftigen und die besten Tipps im Umgang mit Corona sammeln. BR-Wissenschaftsexpertin Jeanne Turczynski ordnet jeden Tag die neuesten Entwicklungen ein und beantwortet Fragen aus dem Netz.

