vor 36 Minuten

Podcast "Corona in Bayern": Jutta Speidel hilft Frauen in Not

Deutschland lockert weiter die Corona-Regeln. Jutta Speidel hat indes Angst um die Zukunft ihres Vereins, der sich um Frauen und Kinder in Not kümmert. Darüber spricht die Schauspielerin im Podcast "Corona in Bayern" mit Moderatorin Gabi Fischer.