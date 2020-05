Podcast "Corona in Bayern": Haare schneiden im Akkord

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17.00 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Neue Frisuren-Trends

Endlich wieder Haare schneiden. Nach den Lockerungen der bayerischen Staatsregierung, die Anfang der Woche in Kraft traten, stehen die Menschen Schlange für einen neuen Haarschnitt. Die Friseur-Weltmeisterin Sonja Fischer erzählt im Podcast, wie es in ihrem Salon läuft. Sie schneidet momentan Haare im Akkord, von sieben bis 23 Uhr. Ununterbrochen. Dabei hat sie auch klare Trends für 2020 erkannt: Naturalismus: "Die Haare sollen wieder länger sein. Nicht mehr so kurz. Keine Undercuts."

Die Leute würden Gefallen daran finden, einfach natürlich zu sein, erzählt Fischer. Obwohl sie momentan morgens bis abends die Schere in der Hand hat, war die Weltmeisterin selbst noch nicht beim Haare schneiden. Trotz allem Stress, steht für sie eins fest: "Ich hab mich neu infiziert, und zwar mit der Liebe zu meinem Beruf."

Pure Entschleunigung

Einer hat aber definitiv momentan keinen Stress - Schauspieler Max Müller. Seit 20 Jahren spielt er den Michi Mohr bei den Rosenheim Cops. In den letzten Wochen hieß es auch für ihn: daheim bleiben. Weil der Österreicher privat und beruflich sonst viel unterwegs ist, hat er die Ausgangsbeschränkung zum Entschleunigen genutzt. Viel spazieren, nach der Mutter sehen und jeden Tag Liegestütze machen. Einfach die Zeit zu Hause genießen.

Weitere Inhalte im Podcast:

BR-Wissenschaftsexpertin Anne Kleinknecht beleuchtet die Rückkehr der Kinder in die Grundschulen ab kommenden Montag.

Rosenheim-Cop Max Müller alias "Michi Mohr" hat ein alternatives Training für Sportmuffel entwickelt

Friseur-Weltmeisterin Sonja Fischer schneidet seit Montag Haare im Akkord

Doc Pablo tröstet, wenn sich in Corona Zeiten niemand mehr meldet.

