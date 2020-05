Podcast "Corona in Bayern": Gespenstische Spiele

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17.00 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Goldene Zeiten für die Hörfunk-Berichterstattung

Karl Heinz Kas ist seit 35 Jahren Sportkommentator bei Bayern 1. Zuerst war er nicht von der Idee überzeugt, Geisterspiele stattfinden zu lassen, erzählt er Moderatorin Gabi Fischer. Nach diesem Wochenende ist er aber einer ganz anderen Meinung. Die Kolleginnen und Kollegen haben die verschiedenen Bundesliga Spiele so toll kommentiert, dass er jetzt auch wieder ran möchte. Denn, so Kas, ohne Fans könne man sich besser auf das Spielgeschehen einlassen und sehe mehr Details auf dem Feld. "Das könnten goldene Zeiten in der Hörfunk-Berichterstattung werden." Auf Dauer sollte der Sport aber nicht auf die Fans verzichten, denn die gehören dazu, so Kas. Was Kas an der Situation dennoch gespenstisch findet, verrät er hier im Podcast.

Richtiges Verhalten im Biergarten

BR Wissensredakteurin Jeanne Turczynski erklärt im Podcast, wie wir uns für unseren Biergarten Besuch am besten vorbereiten können. Denn ab heute dürfen die Biergärten in Bayern wieder öffnen. Das wichtigste für alle, sowohl Wirtinnen und Wirte als auch Gäste ist die gründliche Handhygiene, Abstand zu anderen und das Tragen der Schutzmaske. Und trotz Maske: Hände weg aus dem Gesicht.

Geburt während Corona

Vor ein paar Folgen hatte Moderatorin Gabi Fischer ihre hochschwangere Tochter Nina im Interview. Da war es noch unklar, ob die angehende Oma Gabi mit ins Krankenhaus darf und ob der Ehemann von Nina mit in den Kreissaal darf. Seit einer Woche ist die Kleine Leni jetzt auf der Welt. Und: Ehemann David durfte im Kreissaal dabei sein, aber da sich Nina dann kurzfristig einem Kaiserschnitt unterziehen musste, musste er sie leider alleine lassen. Danach war aber wieder alles gut und die kleine Familie durfte ein wenig Zeit zusammen verbringen. Oma Gabi durfte zwar nicht mit ins Krankenhaus, holt das knuddeln ihrer Enkelin aber nach.

