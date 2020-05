Podcast "Corona in Bayern": Gastronomen fassen neuen Mut

Schutzanzug statt Bluse

Nicht nur die Gastronomie musste die letzten Wochen im Ungewissen sitzen. Die Luftfahrt ist auch besonders von der Coronakrise betroffen. Derzeit gibt es bei der Lufthansa maximal 50 Flüge pro Tag, über die Hälfte davon sind allerdings Frachtflüge. Stewardess Sophie Dobmann musste auch daheim bleiben. Prompt kam aber eine E-Mail-Anfrage von der Initiative "Wir helfen Münchner Kliniken". Dabei können Lufthansa-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter dem Klinikpersonal zur Hand gehen - statt zu Hause zu sitzen.

Sophie Dobmann fühlte sich sofort berufen, zu helfen. Jetzt hilft sie zusammen mit einer Kollegin im Klinik-Alltag und sorgt für die Materialversorgung auf der Intensivstation, reinigt Zimmer und Geräte und stellt sicher, dass alles Nötige für die Covid-19-Patientinnen und -Patienten griffbereit ist.

Einen persönlichen Vorteil hat Dobmann: Sie hat vor ihrer Karriere als Flugbegleiterin schon eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht und ist so bestens gerüstet gewesen. Neben der abwechslungsreichen Arbeit im Krankenhaus ist es auch schön, abends bei der Familie zu sein, statt im Flieger unterwegs. Trotzdem freue sie sich, wenn sie wieder in die Luft darf. Das Gefühl vermisse sie sehr.

"Atmende Strategie"

"Eine neue Perspektive. Das brauchen wir momentan und das haben wir jetzt durch die neuen Lockerungen in Bayern teilweise schon bekommen", sagt BR-Wirtschaftsexpertin Christine Bergmann. Bis Pfingsten soll alles wieder schrittweise normal werden.

Zunächst dürfen Einkaufscenter und Kaufhäuser öffnen, dann Hotels und Ferienwohnungen. Trotzdem sind die Menschen laut Bergmann noch lange nicht in Shopping-Laune. Die gute Stimmung halte sich in Grenzen. Klar, gehe es nicht von 0 auf 100 - schon gar nicht, wenn der Mundschutz ein ständiger Begleiter sei und nur eine begrenzte Anzahl an Menschen in einen Laden dürfe. Diese Vorgehensweise bezeichnet sie als atmende Strategie. Alle Wege öffnen sind Schritt für Schritt. Falls die Fallzahlen wieder steigen sollten, ist es ein leichtes, wieder zurück zu schrauben.

Eine andere wirtschaftliche Baustelle ist aber auch die Autoindustrie. Bundeskanzlerin Merkel, die Ministerpräsidenten und verschiedene Autohändler tagten am heutigen Dienstag beim Autogipfel in Berlin. Leider gab es da keinen positiven Ausblick. Es gibt keinen Kompromiss, was beispielsweise die geforderte Abwrackprämie oder die Dividenden daraus angeht. Der Gipfel soll Anfang Juni forgesetzt werden.

Die Inhalte im Podcast:

BR-Wirtschaftsexpertin Christine Bergmann hat Details zum bayerischen Exit-Fahrplan und spricht über getrübte Shoppinglaune und den Autogipfel in Berlin.

Sternekoch Alexander Herrmann atmet nach den ersten Lockerungen auf und hat jetzt auch sein Faible für Gourmet-Küche "to go" entdeckt.

Sophie Dobmann ist derzeit als Flugbegleiterin freigestellt und arbeitet in einer Münchner Klinik.

Psychiater und Psychotherapeut Pablo Hagemeyer hat Tipps und Tricks, wie wir statt Süßigkeiten und Alkohol wieder auf Disziplin und Fitness setzen.

#alleswirdgut: Wichtige News und Tipps im Umgang mit Corona

Unter #alleswirdgut wollen wir in den sozialen Medien auch die guten Nachrichten, Antworten auf viele Fragen, die die Menschen in Bayern jetzt beschäftigen und die besten Tipps im Umgang mit Corona sammeln. BR-Wissenschaftsexpertin Jeanne Turczynski ordnet jeden Tag die neuesten Entwicklungen ein und beantwortet Fragen aus dem Netz.