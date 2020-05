vor 18 Minuten

Podcast "Corona in Bayern": Der Wolf im Schafspelz auf der Demo?

Auf zahlreichen Demos am Wochenende gegen die Corona-Maßnahmen waren auch Rechtsextreme. Wichtig sei, dass der Kampf für die Demokratie nicht Radikalen überlassen werde, so Publizist Heribert Prantl im Podcast "Corona in Bayern" mit Thorsten Otto.