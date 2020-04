Podcast "Corona in Bayern": Der große Schulgipfel

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

"Wir wollen faire Bedingungen"

Die Abschlussprüfungen an den bayerischen Schulen stehen bevor. Trotz der Coronakrise sollen sie in diesem Jahr stattfinden. Dafür will die bayerische Staatsregierung ab dem 27. April zumindest für die Abschlussklassen die Schulen wieder öffnen. Unter besonderen Bedingungen - wie etwa genau festgelegten Hygiene- und Abstandsregeln - sollen die Klassen auf ihre bevorstehenden Prüfungen vorbereitet werden. Andere Jahrgangsstufen müssen jedoch vorerst zuhause bleiben. Sie werden weiterhin mittels Fernlehre mit Unterrichtsstoff versorgt. Für die virtuelle Lehre gibt es laut Kultusminister Michael Piazolo Vorgaben durch sein Ministerium. Diese seien bisher aber nicht ins Detail ausformuliert, weshalb sich die Situation von Schule zu Schule unterscheiden kann. Damit den SchülerInnen durch die Ausnahmesituation dennoch keine Nachteile entstehen, setzt Piazolo sich sehr für ein Ausgleichen der Ungleichheiten durch die Fernlehre ein. Auch soll die Möglichkeit des Vorrückens auf Probe ausgebaut werden. "Sitzen bleiben wegen Corona soll es nicht geben", stellt Piazolo klar.

Möglichst keine Panik

Kein Sitzenbleiben wegen der Corona-Pandemie - Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) begrüßt den Plan des Kultusministers. Ihrer Ansicht nach arbeitet sein Ministerium an der richtigen Strategie. Dennoch müssten sich die Schulen völlig neu aufstellen, um die SchülerInnen langfristig wieder im Klassenzimmer unterrichten zu können. "Wir brauchen Zeit für die Vorbereitung", erklärt Fleischmann. In genauen Plänen müssten die Lerninhalte und deren Verteilung in schulisches und heimisches Lernen definiert werden. Dazu kommt die Umsetzung der Hygienekonzepte an den Schulen, um eine Ansteckung mit dem Virus zu minieren. Alles in allem eine "Mammutaufgabe" für Simone Fleischmann, der sich die Schulen aber gerne annehmen.

Als Vater und Autor zuhause

Mit seinem sechsjährigen Sohn hat der Schauspieler und Kinderbuchautor Max von Thun vor knapp einem Jahr einen Roman geschrieben. Entstanden ist dieser hauptsächlich durch Gespräche am Esstisch. Durch die Situation um das Coronavirus wollen die beiden ihr nächstes Vater-Sohn-Projekt starten: Sie nehmen den Roman vom Wohnzimmer-Sofa aus als Hörbuch auf. Für von Thuns Sohn eine gelungene Abwechslung zum Heimunterricht, für den der Schauspieler gerade ebenfalls verantwortlich ist. Von den Lehrern bekommt von Thun entsprechendes Übungsmaterial zum Lesen und Schreiben zugespielt. Zusätzlich nutzt er für seinen Sohn Kinderbücher als Lernmaterial. "Hauptsache, er lernt Lesen und Schreiben", erklärt von Thun im Podcast.

Die Inhalte im Podcast:

Kultusminister Michael Piazolo will persönlich alles dafür tun, um Nachteile für SchülerInnen zu verhindern.

Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV: Schulen brauchen Zeit, um die Rückkehr der SchülerInnen vorzubereiten.

Schauspieler Max von Thun hat seine Haltung durch die Coronakrise komplett geändert.

Moderator und Musiker Werner Schmidtbauer gibt vom Irschenberg aus ein virtuelles Benefizkonzert.

"Doc Pablo": Pablo Hagemeyer, Psychiater und Psychotherapeut, mit seinem Tipp des Tages. Heute: Wie schütze ich mich in Corona-Zeiten vor Jammerern?

Moderation: Thorsten Otto

#alleswirdgut: Wichtige News und Tipps im Umgang mit Corona

Unter #alleswirdgut wollen wir in den sozialen Medien auch die guten Nachrichten, Antworten auf viele Fragen, die die Menschen in Bayern jetzt beschäftigen und die besten Tipps im Umgang mit Corona sammeln. BR-Wissenschaftsexpertin Jeanne Turczynski ordnet jeden Tag die neuesten Entwicklungen ein und beantwortet Fragen aus dem Netz.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Die Übersichtskarte zu den aktuellen Coronavirusfällen in Bayern finden Sie hier.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!