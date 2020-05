Podcast "Corona in Bayern": Das Schlachthof-Problem

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17.00 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Baustelle: Bildungsungerechtigkeit

Unterricht daheim war und ist für viele Schülerinnen und Schüler während der Ausgangsbeschränkung Alltag. Wer einen funktionierenden PC zu Hause hat, kann den Schulstoff problemlos aufarbeiten. So leicht ist das Ganze aber doch nicht für alle. Denn vielen Familien fehlt es an digitaler Ausstattung - die Bildungsungerechtigkeit wird offensichtlich. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbands, Simone Fleischmann, erzählt im Podcast wie präsent diese Baustelle in der Schulbildung momentan ist. Hier seien mehr finanzielle Mittel notwendig.

Schlachthöfe im Fokus

BR-Wissenschaftsexpertin Anne Kleinknecht spricht in dieser Podcast-Folge über die Zahl der infizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Schlachthöfen. Ihrer Meinung nach kommen die vielen Infektionen durch die schlechten Arbeitsbedingungen. Vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa, die oft in Gruppenunterkünften leben müssen, steckten sich häufiger an.

Endlich Outdoor-Sport, oder doch nicht?

Moderator Thorsten Otto unterhält sich in dieser Folge außerdem mit seiner Frau: Yvonne Otto gehört ein Pilates-Studio und fühlt sich im Unklaren gelassen. Sie bemängelt die Kommunikation der öffentlichen Stellen mit Betrieben wie ihrem. Die Regelung, dass Sport im Freien nur mit maximal vier Personen stattfinden kann, findet sie fragwürdig.

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes Simone Fleischmann fordert vehement, die finanzielle Ausstattung für digitales Lernen weiter auszubauen: "Wir sind da ein Stück weit auf die Schnauze geflogen (…) weil wir gemerkt haben: Der, der kein Endgerät hat, kann nicht teilnehmen, das ist Bildungsungerechtigkeit."

BR Wissenschaftsexpertin Anne Kleinknecht erklärt, warum gerade in Schlachthöfen immer wieder Ansteckungsherde entstehen und hat eine gute Nachricht: Die Corona-Warn-App soll im Juni endlich kommen.

Bei Thorsten daheim wünscht sich seine Frau, Yvonne Otto, für ihr Pilates-Studio mehr Teilnehmer für Unterricht im Freien und bessere Informationen von den offiziellen Stellen.

Doc Pablo beruhigt alle, die gerade aggressiver sind als in normalen Zeiten. Bis zu einem gewissen Punkt ist Aggression sogar ganz sinnvoll.

