Podcast "Corona in Bayern": Damals, als Corona ausbrach

Radl statt Urlaub

Die Geschwister Lisa und Max Weissenseel sind ehemalige Radsportler und führen gemeinsam ein Radl-Fachgeschäft in Volkach. Zusammen mit Moderatorin Gabi Fischer ergründen sie den neuen Fahrrad-Boom und schauen sich an, welche Art von Radl am meisten nachgefragt wird. Obwohl der Andrang so hoch ist, versucht das Geschwister-Paar alle Kundinnen und Kunden so gut es geht, individuell zu beraten. Lisa denkt, viele Menschen werden in dieser Zeit wohl auf den Urlaub verzichten und eher mit dem Rad Ausflüge machen. Welche Räder die beliebtesten sind und wie es dem Radsport geht, gibt es hier zum nachhören.

Zitronensaft und persönliche Erkenntnisse

Psychologe "Doc Pablo" Hagemeyer erzählt die Geschichte von einem ungeschickten Bankräuber, der sein Gesicht mit Zitronensaft tarnen wollte. Was das mit der Corona-Krise und neuen Erkenntnissen zu tun hat, erklärt der Doc im Podcast.

Das Online-Gedächtnis für die Zukunft

Dr. Sabine Zehentmeier-Lang ist Leiterin vom Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel. Eine Zeit wie sie uns Corona derzeit beschert, hinterlässt Brüche in der Gesellschaft und führt zu einem Wandel. Genau das will sie in einem Online-Museum festhalten. Durch die Auswirkungen, die das Virus auf Wunsiedel und die Partnerstadt Tirschenreuth hatte, gibt es viel Rücklauf an Dokumenten und Fotos, die in das Archiv eingepflegt werden können. Über die Homepage und die Facebook-Seite des Museums können die Menschen dort ihre Erinnerungen an die Leiterin schicken. Welche ihre Lieblingsdokumente und Bilder bisher waren, verrät sie hier.

