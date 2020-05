Podcast "Corona in Bayern": Brief an die Kanzlerin

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17.00 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Drei Tage, nachdem Rockstar Peter Maffay seine Tour begonnen hatte, musste er sie absagen - wegen Corona. Ein Schock war das für ihn. Jetzt kämpft Maffay um die Zukunft der Kulturszene in Deutschland. Er hat sich mit verschiedenen Kulturschaffenden zusammengetan und Anfang der Woche einen Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel verschickt. Darüber spricht der Musiker mit Moderatorin Gab Fischer im Podcast "Corona in Bayern".

Maffay ist sich sicher: Die Kanzlerin wird antworten. Er versteht aber auch, warum die Kulturszene momentan nicht Oberste Priorität in der Politik hat. "Ich glaube schon, dass man dieses Problem kennt. Ich glaube aber auch, dass die Vielschichtigkeit der Probleme, die existieren, die vielen Bereiche in der Gesellschaft, die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben die Bedürfnisse des Unterhaltungssegmentes überlagern." Mehr dazu im Podcast.

Koch Zutaten und günstige Airlines

Weitere Themen: BR-Wirtschaftsredakteurin Christine Bergmann erklärt im Podcast, warum sich Wissenschaftler der Uni Stuttgart die Preise für Zutaten für Chili con Carne genauer angesehen haben. Und: die Redakteurin schildert, warum es "Billig-Airlines" scheinbar so viel besser geht, als den Staatlichen. Erstere hätten angeblich viel mehr Geldreserven, als staatliche, wie die Lufthansa. Was da dran ist, erklärt sie im Podcast.

Datenschutz und Virenbekämpfung

Welches Verhältnis China zum Datenschutz hat, erzählt China-Experte und Dokumentarfilmer Frank Sieren. Er lebt in Peking und berichtet von einer positiven Veränderung in China: Schwimmbäder, Restaurants und Cafés, die wieder öffnen. Auch die Zahl an Neuinfektionen sinkt. Zudem lassen sich Infektionen jetzt über eine Website oder App nachverfolgen. Wie das funktioniert und wie das mit dem Datenschutz läuft, gibt es hier im Podcast zu hören.

China-Experte Frank Sieren beschreibt die krassen Methoden, mit denen in Asien Corona-Patienten überwacht werden und verrät, welche Chancen und Risiken der wirtschaftliche Aufschwung in China für uns in Europa bietet.

Peter Maffay berichtet über einen wichtigen Brief an die Bundeskanzlerin und erzählt, wie er jetzt seine Heimat am Starnberger See auf Fahrradtouren neu entdeckt.

BR Wirtschaftsexpertin Christine Bergmann erklärt, was es mit dem „Chili con carne Index“ auf sich hat und warum die Inflation bei uns, trotz Krise, immer noch sehr niedrig ist.

Und bei Doc Pablo geht es heute um Safer Sex – so bleibt man lustvoll auf Distanz.

