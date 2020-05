Podcast "Corona in Bayern": Antikörpertest aus Penzberg

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Corona-Antikörpertest - made in Bayern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben am Vormittag Forschungslabore von Roche Diagnostic in Penzberg besucht. Dabei hat der größte Pharmakonzern Europas einen neuen Test vorgestellt, der mit 99 %iger Sicherheit nachweisen soll, ob ein Mensch bereits Antikörper gegen das neuartige Corona-Virus gebildet und demzufolge schon eine Infektion durchgemacht hat. BR-Wissenschaftsredakteurin Jeanne Turczynski hat die Vorstellung des Antikörper-Bluttests verfolgt. Im Gespräch mit Moderatorin Gabi Fischer erklärt sie, dass ab jetzt grundsätzlich jeder diesen Test machen lassen kann. Unklar ist allerdings noch, ob die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen. Es gibt kein Test-Kit für zuhause, der Test muss beim Arzt mit Hilfe einer Blutabnahme durchgeführt werden. Im Labor geht dann alles ganz schnell, innerhalb von 20 Minuten sei das Ergebnis da, so der Hersteller.

Telefonseelsorge in Zeiten von Corona

Für Moderatorin Gabi Fischer gehört sie zu den Helden des Alltags: Birgt Dier von der Telefonseelsorge der Stadtmission in Nürnberg. Rund 25 Prozent mehr Anrufe erreichen dort die 70 Ehrenamtlichen seit Beginn der Corona-Krise. Die Probleme in der Bevölkerung nehmen zu. Viele, die sich erstmalig melden, haben mit Ängsten und Einsamkeit zu kämpfen, erzählt Birgit Dier. Auch die Menschen, die häufiger anrufen, melden sich jetzt noch mehr. Viele von ihnen sind psychisch Kranke, für die jetzt sämtliche Hilfsangebote wegen des Kontaktverbots wegfallen, wie zum Beispiel der Besuch von Selbsthilfegruppen. Und die Ehrenamtlichen? Auch sie sind durch die Coronakrise und die Geschichten, die Ihnen zu Ohren kommen, einer größeren Belastung ausgesetzt. Dennoch sei es ein gutes Gefühl, wenn die Ehrenamtlichen erkennen, dass sie helfen konnten und am Ende des Gesprächs der Anrufer manchmal sogar wieder lachen kann, so Telefonseelsorgerin Brigitte Dier.

Träume sind Schäume - Doc Pablos lang ersehnter Haarschnitt

Seit heute ist er wieder erlaubt, der Gang zum Friseur und von Doc Pablo ist er heiß ersehnt. Schlummernd träumte er sich heute morgen zum Friseur, doch als er erwachte wurde ihm schlagartig bewusst: Träume sind Schäume. Mehr dazu im Podcast.

Wissenschaftsexpertin Jeanne Turczinsky hat alle Details zum neuen Antikörper-Test aus Penzberg – und welche Hoffnungen damit verbunden sind.

Kabarettist Wolfgang Krebs hält sich mit Rindenmulch bei Laune.

Birgit Dier von der Nürnberger Telefonseelsorge und ihre Mitarbeiter bekommen 25 Prozent mehr Anrufe in Corona-Zeiten.

Psychologe Pablo Hagemeyer träumt von seinem ersten Friseurbesuch

