Pocketfestival trotzt Corona und unterstützt Künstler

Die Oberpfälzer Stadt Bad Kötzting (Lkr. Cham) will mit ihrem neu geschaffenen "Pocketfestival 2020" der Coronakrise trotzen, Künstler unterstützen und Kultur wieder möglich machen. Das siebentägige Festival startet am Sonntag um 17 Uhr mit einer "Kleinen Opernzickerei" auf dem Ludwigsberg, dort, wo normalerweise im Sommer das Freilichttheater stattfindet. Die Zuschauer sitzen mit 1,5 Metern Abstand an der Freilichtbühne, und es werden weniger eingelassen als sonst üblich.

Musik von Pop bis Operette

Die Künstler treten auf einer riesigen Naturbühne auf. Das Programm geht von klassischer Musik über rockigen Pop bis zu Oper, Musical und Operette. Dafür konnten - auch dank der Coronakrise - renommierte Musiker aufs Land geholt werden. Bei der "Opernzickerei" zum Beispiel treten Sänger aus verschiedenen deutschen Staatsopernhäusern auf. Am 14. August reist der zukünftige Bayreuther "Siegfried", der Tenor Andreas Schager, unter dem Titel "Siegfried auf Abwegen" musikalisch durch die Zeit. Am 13. August steht Weltmusik von "Flez Orange" auf dem Programm, am 17. August "Schwarz-Rot-Petticoat", eine 50er-Jahre-Revue. Für alle Abende gibt's noch Karten.

Junge Opernregisseurin setzt sich für Kultur ein

Organisiert hat das Festival die aus Bad Kötzting stammende junge Opernregisseurin Magdalena Weingut. Sie hat durch ihren Beruf, der coronabedingt ebenfalls seit Monaten ruht, zahlreiche internationale Künstlerkontakte. Weingut will sich mit dem Festival gegen die kulturlose Zeit stemmen. Mitorganisatoren sind die Stadt und die Festspielgemeinschaft Bad Kötzting. Sollten bei dem Festival Überschüsse erwirtschaftet werden, gehe das an die Künstlerinitiative.