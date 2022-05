Plus von 18 Prozent: Mehr Müll in Nürnberg Parks

7.445 Tonnen Müll hat SÖR 2021 aus Nürnbergs Parks und Grünflächen gefischt, so SÖR Pressesprecher André Winkel. Gegenüber 2021 ist die Müllmenge damit um 18 Prozent angestiegen. "Das sind ja eigentlich alles leichte Materialien", erklärt Pressesprecher Winkel. "Das ist Papier, das ist Plastik - und dann sind das schon ungeheure Mengen, die wir da eingesammelt haben."

Pizzakarton als Synonym für die Corona-Krise

Die zwei Jahre Pandemie haben die Entwicklung noch verstärkt, so der Eindruck bei SÖR, dessen Mitarbeitende sich um 330 Grünanlagen in Nürnberg kümmern. Der Pizza-Lieferservice komme mittlerweile ganz selbstverständlich bis in die Parkanlage, so Winkel. "Der Pizzakarton ist für uns eigentlich so ein Synonym für diese Krise geworden, weil der ist groß, der ist sperrig, der verstopft ihn jeden Papierkorb innerhalb von kürzester Zeit."

Mehrere Maßnahmen sollen helfen

Mit mehreren Maßnahmen versucht SÖR, den Müll unter Kontrolle zu halten. Für das Pizza-Karton-Problem, wurden in der SÖR-Werkstatt in Eigenregie aus Stahl Pizzakarton-Halter geschweißt. Sie stehen am Wöhrder See, dem Dutzendteich oder auch der Pegnitz. An schönen Tagen ziehen außerdem durch SÖR beauftrage Sicherheitsdienste durch die Parks, um Müllsünder zu finden. Denn wer seinen Müll einfach zurücklässt, dem drohen laut Grünanlagensatzung der Stadt bis zu 2.500 Euro Geldbuße. Bürgerinnen und Bürger, die Müll-Hotspots finden, könne diese jederzeit über den Mängel-Melder online an SÖR mitteilen.

Mobile Müllkörbe im Einsatz

Außerdem, so erklärt Andre Winkel, verteile SÖR an den Müll-Hotspots mobile Müllkörbe, sobald sich ein sonniges Wochenende ankündigt. "Ich glaube, so viel Papierkörbe können wir gar nicht aufstellen, also es werden immer zu wenige sein", sagt André Winkel. Diesen Eindruck bekommt jeder, der nach einem sonnigen Wochenende am Silbersee oder Dutzendteich spazieren geht: Neben den Mülleimern an den Grillplätzen lehnen vollgepackte Mülltüten, Kartons oder Verpackungen, die Fassungsvermögen der Mülleimer reicht bei Weitem nicht aus.

SÖR will keine Container aufstellen

Größere Müllbehälter will man bei SÖR aber auch aus ästhetischen Gründen nicht einsetzen: "Wenn wir da jetzt Container aufstellen würden, würden wir auch den Charme dieser Anlagen vollkommen ruinieren", sagt André Winkel. Er appelliert deshalb an die Eigenverantwortlichkeit der Parkbesucher. Jeder, der in den Park komme – beispielsweise zum Grillen – solle seinen Müll wieder mitnehmen. "Dieses Problem ist nicht durch mehr Müllkörbe oder Papierkörbe zu lösen", so André Winkel. Er sagt: "Es muss sich einfach etwas am Verständnis und Verhalten der Menschen ändern.