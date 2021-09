Plus 160 Prozent - Gemeinden in Bayern erleben Briefwahlboom

Bürgermeister Markus Fäth war völlig neu, dass es ausgerechnet seine kleine Gemeinde Rothenbuch im Landkreis Aschaffenburg war, die 2017 in Sachen Briefwahl in Bayern alle Rekorde sprengte. 62,4 Prozent stimmten bei der Bundestagswahl damals in der Gemeinde per Brief ab, so viele wie nirgendwo sonst.

Warum, das kann selbst Bürgermeister Fäth rückblickend nicht erklären. Er weiß aber, auch in diesem Jahr hat das Wahlamt in Rothenbuch schon wieder fleißig Umschläge verschickt. Von 1.400 Wahlberechtigten haben neun Tage vor der Wahl rund 900 die Briefwahl beantragt. Damit ist der Rekord von 2017 Vergangenheit. "Mit den 900 sind wir auch jetzt schon wieder bei rund 64 Prozent", sagt er, "mal schauen, wo wir noch die nächste Woche hinkommen". Täglich gingen neue Anträge ein, für die "Parteien eine Katastrophe", wie die Direktorin der Akademie für Politische Bildung BR24 erklärt.

Kirchweih Grund für hohe Wahlbüro-Quote in Bergen?

Vollkommen konträr sah die Briefwahlbeteiligung 2017 dagegen in Bergen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen aus. Bei der letzten Bundestagswahl hatten laut Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik dort nur 12,6 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz per Briefwahl abgegeben. "Das Vor-Ort-Wählen war damals vielleicht auch gesellschaftlich noch anders angesehen", sagt der Erste Bürgermeister der Gemeinde Bergen, Walter Gloßner. "Bei uns ist immer Kirchweih an dem Wahlsonntag" – und dann gingen die Leute am Wahltag direkt am Wahlbüro vorbei.

Dass dieses Mal schon über 35 Prozent in der Gemeinde in Mittelfranken die Briefwahlunterlagen beantragt haben, liege für ihn an der Corona-Pandemie. Aber vielleicht auch an einer gewissen Politikverdrossenheit aktuell: "Dass viele vielleicht sagen, okay, ich habe mich sowieso festgelegt, ich mache jetzt mein Kreuz und will dann meine Ruh haben", sagt Gloßner. Diese Bürgerinnen und Bürger seien von den Parteien in den letzten Wochen vor der Wahl ohnehin nicht mehr umzustimmen.

160 Prozent mehr Briefwähler in Hof

"Die Tendenz zur Briefwahl geht überall nach oben", sagt sein Kollege Fäth in Rothenbuch mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr. Und tatsächlich: Diesen Trend gibt es auch in Städten, die 2017 noch einen niedrigen Briefwahlanteil verzeichneten, wie im oberfränkischen Hof. Hof war 2017 mit 26,2 Prozent noch die kreisfreie Stadt mit der geringsten Briefwahlquote Bayerns. Wie die Stadt BR24 mitteilt, beantragten die Bürgerinnen und Bürger Hofs in dieser Wahlperiode bereits 11.525 Briefwahlunterlagen. Das entspricht einem Plus von über 160 Prozent gegenüber den abgegebenen Briefwahlstimmen vor vier Jahren. Laut Angaben der Pressestelle hätten zudem zwischen 4.000 und 5.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bereits abgegeben.

Würzburger Wahlkreis bundesweit Nummer 1 in Sachen Briefwahl

Absolute Nummer 1 in Sachen Briefwahl, nicht nur in Bayern, sondern sogar bundesweit war 2017 die Stadt Würzburg mit 47,8 Prozent Briefwahlanteil. Diese Zahl ist auch dort schon jetzt übertroffen: In Würzburg hatten schon elf Tage vor der Wahl am 26. September laut Angaben der Stadt 49.152 Wählerinnen und Wähler die Briefwahlunterlagen beantragt.

Die Stadt zählte zudem bereits über 25.000 rote Wahlumschläge. Somit haben rund ein Viertel der Wahlberechtigten Würzburgerinnen und Würzburger bereits gewählt. Vor vier Jahren hatten bundesweit 28,6 Prozent die Briefwahl genutzt – in Bayern waren es damals 37,3 Prozent. Seit 1990 steigt die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler in Deutschland kontinuierlich an.