Plötzlich im Wald...ein geschmückter Baum!

Mysteriöse Dinge spielen sich in unseren Wäldern hier in der Oberpfalz und auch anderswo ab. Seit ein bis zwei Jahren werden immer wieder Weihnachtsbäume gesichtet, mitten im Wald, fertig geschmückt, mit Lichterkette und Kugeln. Aber – wo kommen die her? War es das Christkind? Oder die Weihnachtswichtel? Bayern1-Detektiv Rudi Heinz hat sich in einem Wald im Landkreis Cham auf Spurensuche gemacht.

Rote Weihnachtskugeln, glitzerndes Lametta und sogar ein aus Holz geschnitztes Jesukindlein hängt als Anhänger am Baum. Mitten in einem Waldstück bei Strahlfeld im Landkreis Cham steht ein geschmückter Christbaum. Der letzte Schrei in den sozialen Netzwerken. Wer macht denn so etwas?