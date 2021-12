Plexiglas im Landtag ist "Bayerisches Pressefoto des Jahres"

Wie sollte es anders sein: Die Corona-Pandemie hat auch im Jahr 2021 fast alle anderen Themen überschattet. Deswegen finden sich unter den Siegerbildern beim Bayerischen Pressefotos des Jahres auch viele Fotos, die sich mit Corona beschäftigen.

"Gläserner Landtag" heißt das Siegerfoto beim Wettbewerb des Bayerischen Journalisten-Verbandes (BJV). Sven Hoppe, Fotograf der Deutsche Presse-Agentur (dpa), hat es am 30. Oktober 2020 im bayerischen Landtag in München aufgenommen.

Dort verfolgten die 205 Abgeordneten eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). In seinem Foto legt sich das grafische Muster der vielen Plexiglasscheiben, die als Spuckschutz dienen und an denen sich das Licht bricht, über die Szene.

Aigner: "Demokratie war nie im Shutdown"

"Es ist ein Corona-Bild jenseits der üblichen Motive, die uns im Hinblick auf Covid-19 zumeist begegnen. Der Fotograf des Pressefotos des Jahres 2021 hat in seinem Bild erreicht, was alle Fotografinnen und Fotografen gerne erreichen möchten. Die perfekte Synthese aus Form und Inhalt", urteilte die Jury.

Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die Schirmherrin des Wettbewerbs, sieht das Siegerfoto mit gemischten Gefühlen. "Zum einen steht das Foto mit durch Scheiben getrennten Abgeordneten für den historischen Ausnahmezustand. Andererseits symbolisiert das Foto Stärke, die Stärke unserer Demokratie", so Aigner. Denn inmitten einer unübersichtlichen, teils chaotischen globalen Krise sei die Demokratie nicht stillgestanden. "Sie war nie im Shutdown!"

Teststelle im Biergarten unter den Gewinnern

In der Kategorie "Bayern Land und Leute" gewann die freie Fotografin Alessandra Schellnegger mit dem Foto "Frei-Bier". Sie schoss das Foto am 12. Mai 2021 im Münchner Hirschgarten. An diesem Tag durfte die Außengastronomie in Bayern wieder unter Hygieneregeln bis 20 Uhr öffnen. Vor dem Biergarten wurde ein Container-Testzentrum eingerichtet.