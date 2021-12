Pleitewelle bei Energieversorgern: Tausende in Bayern betroffen

Seit Monaten kennen die Energiepreise nur eine Richtung - nach oben. Das bereitet einigen Energieversorgern zunehmend Schwierigkeiten. Betroffen sind Energiemarken der Rheinische Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft wie "Immergrün" und "Meisterstrom", die Brandenburger Firma "Otima Energie", der Stromanbieter "Dreischtrom GmbH", "Fuxx Sparenergie", der Strom- und Gasanbieter "Fulminant Energie" aus Garching bei München, der Stromanbieter "Lition Energie" aus Berlin und jetzt auch noch "gas.de" mit der Marke "Grünwelt Energie": Sie alle haben die Belieferung ihrer Kunden mit Energie eingestellt. Gas. de, ein Billiganbieter mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kaarst, war einer der größeren deutschen Energielieferanten im umkämpften Markt.

Die Pleitewelle unter Energieanbietern geht um

Die Anbieter hatten gelockt mit Sätzen wie "Sie müssen nicht jährlich Ihren Energieversorger wechseln. Sie können nicht nur im ersten Jahr sparen, sondern auch in jedem weiteren." Oder auch mit diesen Schlagworten: "günstig, fair und sicher". Pustekuchen. Jetzt beenden die Anbieter die Erdgas- oder Stromlieferverträge und Kunden haben das Nachsehen.

Grund sind die explodierenden Gas- und Strompreise, kurzfristige Lieferverträge, Dumpingpreise, aber auch die gestiegene Nachfrage durch die Pandemie. Auf der Website von gas.de heißt es in der Begründung für die Einstellung der Erdgaslieferverträge, dass es eine drastische Entwicklung auf dem europäischen Markt für Erdgas gegeben habe. Die Preise für die Winterzeit hätten sich im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent erhöht. Kurz vor Weihnachten ein Schock für Kunden.

Fünfstellige Zahl in Bayern betroffen

Von der Einstellung der Lieferungen mit billigem Strom oder Gas sind auch Kunden in Bamberg, Stegaurach und Hallstadt betroffen. Alleine hier erhielten rund 500 Haushalte ihre Kündigungen, so der Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg. "Experten gehen davon aus, dass bayernweit eine mittlere bis hohe fünfstellige Zahl an Unternehmen oder Familien von dieser Krise betroffen ist", so Giersberg gegenüber BR24. Deutschlandweit soll die Zahl nach Meinung von Experten im sechsstelligem Bereich liegen.

"In den vergangenen Monaten sind weltweit die Großhandelspreise für Energie in astronomische Höhen gestiegen. Weil die Discountanbieter ihre Energie häufig sehr kurzfristig einkaufen, stehen sie wegen der rapide gestiegenen Strom- und Gaspreise unter massivem Druck." Michael Fiedeldey, Stadtwerke Bamberg

Der Strom- und Gasmarkt ist liberalisiert. In München oder Staffelstein können auch Anbieter aus Flensburg oder Magdeburg den Strom oder das Gas liefern. Bei der Gasversorgung ist es oft etwas schwieriger als bei der Strombelieferung, aber auch hier ist ein Wechsel möglich zu kostengünstigeren Anbietern. Nicht immer hat sich das gelohnt. "Wir puffern Preisschwankungen ab und kaufen Strom und Gas bereits Jahre im Voraus ein", so der Chef der Stadtwerke Bamberg. Das würden viele Discounter in diesem Bereich aber nicht tun. Sie seien damit abhängig von den aktuellen Preisen und die gingen immer mehr durch die Decke. Verträge mit billigen Tarifen ließen sich da immer schwieriger einhalten. Die Folge: Das Unternehmen kündigt die Verträge, stellt die Lieferung innerhalb kürzester Zeit ein.

Kein Kunde bleibt ohne Gas- oder Stromversorgung

Die Folgen der Kündigungen der Anbieter muss der Verbraucher tragen. Er steht zwar nicht ohne Gas- oder Stromversorgung da, denn der örtliche Versorger muss einspringen, doch der Ärger mit Rückforderungen für geleistete Vorauszahlungen bleibt. Noch schlimmer: Eine Auswahl an verschiedenen Anbietern ist rar, denn vor allem Gas-, aber auch Stromanbieter nehmen oft keine Neukunden auf.

Daran sind die gestiegenen Großhandelspreise schuld sowie der massive Konkurrenzdruck unter den Anbietern. Nicht nur die Verbraucher ächzen, obwohl sie erst im nächsten Jahr mit der Nebenkostenabrechnung wirklich sehen, wie sehr sie die gestiegenen Preise belasten. Immer mehr Versorgungsunternehmen scheitern an den hohen Kosten. Eine Kündigung von Seiten des Anbieters ist in der Regel möglich, auch wenn das Wort nicht direkt fällt.

"Aufgrund der historisch einmaligen Preisentwicklung im Erdgasmarkt sahen wir uns zu unserem ausdrücklichen Bedauern gezwungen, alle Erdgaslieferverträge mit Ablauf des 02.12.2021 zu beenden." Internetseite Gas.de

Haushalte werden weiter beliefert

Niemand wird ohne Strom oder Gaslieferung bleiben. Das sieht das Gesetz vor. Wer bis jetzt von einem Anbieter beliefert wurde, der nun pleite ist oder nicht mehr liefern kann, wird umgehend an den örtlichen Grundversorger weitergeleitet und von ihm beliefert. Für Strom und Gas kann es in einem Postleitzahlgebiet unterschiedliche Grundversorger geben. Doch Achtung: Der Grundversorger stuft den Kunden meist in einen teuren Tarif ein. Hier ist es wichtig, sich über die Tarife zu informieren und gegebenenfalls in einen günstigeren Tarif zu wechseln. Die Ersatzversorgung ist für drei Monate festgeschrieben, dann werden Betroffene automatisch dem Grundversorgungstarif zugeordnet. Verbraucher können in dieser Zeit aber auch zu anderen Anbietern wechseln.

"Für Ihre Strom- und Gaslieferung gelten dann die Bedingungen der Grundversorgungsverordnung für Strom (StromGVV) beziehungsweise Gas (GasGVV). Das bedeutet unter anderem, dass Sie eine durch den Grundversorger vorgenommene Belieferung in der Ersatzversorgung fristlos kündigen und somit zügig in einen günstigeren Tarif wechseln können." Verbraucherzentralen in Deutschland

Wichtig ist auch das weitere Verfahren mit Einzugsermächtigungen oder Daueraufträgen. Die Verbraucherzentrale rät zudem zur Prüfung möglicher Schadenersatzansprüche gegenüber dem ehemaligen Anbieter. Auf jeden Fall müsse so schnell wie möglich der Zählerstand abgelesen und dem neuen Versorger mitgeteilt werden, so die Verbraucherschützer. Mehr Infos und Hilfe gibt es auch bei der Schlichtungsstelle Energie e.V., einer unabhängigen Stelle für Schlichtungen von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Energieversorgungsunternehmen. Sie wird getragen vom Verbraucherzentrale Bundesverband und den Verbänden der Energiewirtschaft.