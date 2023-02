Pleinfelder Bahnhofsunterführung barrierefrei und unter Wasser

Rollstuhlfahrer Bernhard Endres kämpft seit vielen Jahren für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in Pleinfeld (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen). Als vor eineinhalb Jahren die barrierefreie Sanierung des Bahnhofs aus den 1970er-Jahren abgeschlossen wurde, war die Freude groß. Allerdings nur kurz. Denn nach dem ersten Regen stand das Wasser in der Unterführung zu den Gleisen und in den Aufzugschächten. "Dann war der barrierefreie Bahnhof kein barrierefreier Bahnhof mehr", sagt Bernhard Endres.

Palletten-Steg in der Bahnunterführung

Endres dokumentiert immer wieder mit Fotos, wo und wann Wasser in der Unterführung steht. Denn vor der Sanierung habe es keinerlei Probleme gegeben, sagt der Behindertenbeauftragte. Die Bahn hat reagiert und Entwässerungsrinnen sowie eine Hebeanlage eingebaut. Fugen wurden abgedichtet. Das schien zu helfen – aber nun ist das Wasser wieder da. Ende Dezember und Anfang Januar stand das Wasser wieder knöcheltief in der Unterführung. Damit Bahnfahrer keine nassen Füße bekommen, wurden provisorisch Palletten als Steg ausgelegt. Genervt sind sie trotzdem. "Meinen Trolli muss ich hochheben, weil ich Angst hab, dass er mir unten aufweicht", sagt eine Bahnfahrerin aus Pleinfeld.

Ungeklärte Zuständigkeiten

Das Wasser drückt durch die Wände und in die Aufzugschächte. Außerdem läuft es nicht richtig ab. Die Bahn ist erneut gefordert. Aber die Ursachenforschung läuft schleppend. Denn es ist nicht ganz klar, wer für was zuständig ist. Für alle Gebäude, auch die Unterführung, ist die Bahn Tochter "DB Station und Service" zuständig. Für Gleise und Außenanlagen, und damit auch für die Entwässerungsleitungen, die "DB Netz". Der Zugang zur Unterführung gehört Pleinfeld – und um es richtig kompliziert zu machen: Die Straße darüber dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. "Ich habe gemerkt, dass hier ein bisschen diese 'hin und her Kommunikation' stattfindet. 'Wo ich sag: Wir drehen uns gerade im Kreis'", sagt der Pleinfelder Bürgermeister Stefan Frühwald (CSU).

Bahn spült Entwässerungsleitungen

Ein Ortstermin mit Vertretern von "DB Station und Service" sei schnell beendet gewesen, als klar wurde, dass eigentlich die Kollegen von "DB Netz" zuständig gewesen wären, berichtet Frühwald. Aber die Bahn ist eigenen Angaben zufolge bereits in Sachen Wasser wieder aktiv geworden. Die Entwässerungsanlagen seien gespült worden, heißt es auf BR-Anfrage. "Ebenso wurde eine Kamerabefahrung der Leitung veranlasst, um strukturelle Probleme identifizieren zu können und um Lösungen zur Behebung der wiederkehrenden Problematik entwickeln zu können", schreibt die Bahn.

Wunsch: Ganzes Bahnhofsumfeld weiterentwickeln

Aber Bürgermeister Frühwald, Behindertenbeauftragter Endres und viele Fahrgäste haben noch ein weiteres Anliegen, denn: Der Bahnhof in Pleinfeld ist nur am Ausgang im Süden barrierefrei ausgebaut geworden. Der nördliche Ausgang, der zum Brombachsee führt, ist es nicht. Das möchte der Pleinfelder Bürgermeister gerne ändern. Aber die Bahn verkauft Frühwald zufolge die nötigen Flächen nicht. "Ich hätte mir sehr wohl gewünscht, dass wir hier mit der Deutschen Bahn weitere Schritte einleiten können, zur Weiterentwicklung des gesamten Bahnhofsumfeldes. Wir haben auch eine Verkehrswende, die politisch gewollt ist", argumentiert Frühwald. Aber die gelingt nur, wenn Bahn und Gemeinde zusammenarbeiten.