Plazet vom Ministerium: Gütertunnel für Fürth kommt

Schon seit Monaten galt er als sicher, nun ist es offiziell: Zwischen Fürth und Nürnberg wird ein schon lange geforderter Güterzugtunnel gebaut. Das Bundesverkehrsministerium hat das Projekt heute zusammen mit anderen bayerischen Projekten im Bundesverkehrswegeplan hochgestuft.

Der Güterzugtunnel steigt damit vom sogenannten potentiellen Bedarf in den vordringlichen Bedarf auf – eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung.

Güterverkehr nur noch unterirdisch

Der Bund stelle die Mittel für die Zusatzkosten in Höhe von 652 Millionen Euro zur Verfügung, teilte der Fürther SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger mit. Laut Plan beginnt der Güterzugtunnel kurz nach Nürnberg-Kleinreuth und endet hinter Fürth-Vach. So könne in diesem Bereich der gesamte Güterverkehr auf der Strecke Erfurt-Nürnberg unterirdisch abgewickelt werden, so Träger. Zudem sorge er für eine Entlastung des gesamten Schienenverkehrs in Fürth und eine engere Taktung auf der Strecke.

"Der Tunnel bringt für tausende Fürther Anwohner mehr Ruhe." Carsten Träger, SPD-Bundestagsabgeordneter

Träger zeigte sich besonders erfreut, dass der Bau des Güterzugtunnels nicht weiter mit dem umstrittenen Projekt S-Bahn-Verschwenk durchs Fürther Knoblauchsland verknüpft wird, sagte der Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor einem Jahr die Pläne der DB für den Verschwenk für rechtswidrig erklärt.

Bei den Gegnern dieses Projekts war bis dato die Angst groß, dass die Deutsche Bahn das Thema Verschwenk trotz einer juristischen Niederlage weiterverfolgt und dafür den Güterzugtunnel schlecht rechnet.

Details zum Bau fehlen noch

Wann mit dem Bau des Güterzugtunnels begonnen wird und wie lange die Arbeiten voraussichtlich dauern, ist noch unklar. Morgen will die Bahn dazu Details veröffentlichen, erklärte ein Unternehmenssprecher auf BR-Anfrage.