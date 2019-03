DEL-Playoffs: Augsburg gegen Düsseldorf - nicht nur auf dem Eis

Die Eishockeyprofis der Augsburger Panther liefern derzeit eine hochspannende Saison ab. So ist bei der Playoff-Begegnung gegen die Düsseldorfer EG am Sonntag noch alles drin für die Augsburger, die im heimischen Curt-Frenzel-Stadion antreten.

Vier von sieben Spielen gewinnen

Laut Reglement der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen die Mannschaften in dieser Phase des Turniers vier von sieben Spielen gewinnen. Zwischen Augsburg und Düsseldorf herrscht Gleichstand, jedes Team verzeichnet bisher zwei Siege. Somit müssten sowohl die Augsburger Panther als auch Düsseldorf die kommenden beiden Spiele gewinnen, um als Sieger aus der Viertelfinal-Runde der Playoffs hervor zu gehen.

Wettstreit auf Social Media

Einen Wettstreit der anderen Art liefern sich beide Vereine in den Sozialen Netzwerken: Weil beide Städte ein berühmtes Puppentheater haben, veröffentlichten die Vereine zuletzt eine Serie kleiner Sketche über das Duell zwischen den Panthern und der DEG. Den Auftakt machte das Marionetten-Theater an der Bilder Straße in Düsseldorf: Im Video ist ein Panther-Kätzchen zu sehen, das den Düsseldorfern wortwörtlich ans Bein pinkelt - und vom DEG-Löwen lautstark vertrieben wird.

Marionetten-Slapshot fegt Düsseldorf vom Eis

Die Augsburger Puppenkiste reagiert auf die Siege der Panther mit einem Clip, wo das AEV-Mammut den Düsseldorfer Löwe mit einem "Slapshot" vom Eis fegt - und der Augsburger Neandertaler mit "Panther olè, Gegner kaputt - Augsburg ist gut" den Sieg der Augsburger besingt.