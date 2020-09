23.09.2020, 09:26 Uhr

Platz für kreative Ideen: Digitale Manufaktur in Rödental

Digitale Manufaktur - unter diesem Label sollen in Zukunft im Landkreis Coburg an zwei Standorten Start-Ups Patz für kreative Ideen finden. Anfang Oktober geht es los auf dem Gelände der ehemaligen Goebel-Porzellanfabrik in Rödental.