Platz für einen Neubau: Hallenbad in Lindenberg wird abgerissen

Jetzt sind die Bagger dran und reißen das 40 Jahre alte Hallenbad in Lindenberg endgültig ab. Vorher sind in teils aufwändiger Handarbeit Schadstoffe wie Asbest beseitigt worden. Der vollständige Abriss wird bis Ende des Monats dauern. Bis dahin sollen auch Beton und Mauerwerk klein geschreddert werden. Die Materialien werden recycelt und vor Ort teils für den Neubau wiederverwendet. Das neue Hallenbad wird rund 13 Millionen Euro kosten und soll in zwei Jahren fertig sein. Eigentlich hätte der Bau schon im Herbst starten sollen.

Neues 25-Meter-Schwimmbecken, aber keine Sauna

Geplant sind ein 25-Meter-Becken, ein Nicht-Schwimmer- und ein Planschbecken für Kinder. Eine Sauna wird es nicht mehr geben, lediglich ein Dampfbad. Nach Ansicht von Bürgermeister Eric Ballerstedt ist die Sauna-Konkurrenz in der Umgebung zu groß: Es gibt eine in Oberstaufen, in Kempten und demnächst auch wieder in der neuen Therme in Lindau am Bodensee. Dafür wird das Hallenbad umweltfreundlicher: Die Stadt investiert in eine starke Dämmung und in eine Photovoltaik-Anlage. Außerdem soll Erdwärme genutzt werden. Ziel sind ein möglichst geringer CO-2-Ausstoß und niedrige Heizkosten.