Platz für die Schwächsten: Neue Fußverkehrsstrategie in Nürnberg

Dicht an dicht stehen die Autos auf dem Gehsteig. Die junge Familie mit dem Kinderwagen kommt nicht durch. Szenen wie diese soll es in Nürnberg künftig weniger häufig geben. Die neue Fußverkehrsstrategie sieht vor, dass Parken auf dem Gehweg nur noch dann erlaubt ist, wenn mindestens eineinhalb Meter für Fußgänger freibleiben. Verstärkte Verkehrskontrollen sollen sicherstellen, dass sich Autofahrer auch an die neuen Regeln halten.

Mehr Platz für Fußgänger

So steht es in der Fußweg-Offensive, die die Stadträte gerade beschlossen haben. Nürnberg will damit erreichen, dass Menschen gerne und häufiger zu Fuß gehen, erläutert Bau- und Planungsreferent Daniel Ulrich. Derzeit wird rund ein Viertel aller Wege in Nürnberg zu Fuß zurückgelegt. Die schwächsten Verkehrsteilnehmer sollen mehr Platz und Aufmerksamkeit bekommen. Das soll mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen erreicht werden.

Modellstadtteil ist noch nicht gefunden

In den kommenden Wochen wird ein Stadtteil ausgewählt, in dem die neuen Regeln noch in diesem Jahr ausprobiert werden sollen. Welcher das sein soll, ist derzeit noch offen. Geplant sind dort dann breitere Gehsteige und mehr Sitzbänke. An Fußgängerampeln soll es längere Grünphasen geben, damit Straßen sicher überquert werden können. Marode Gehwegdecken sollen zügig saniert werden, wenn sie bei Bauarbeiten aufgegraben wurde. Außerdem sieht der Plan eine verbesserte Beleuchtung vor.