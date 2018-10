Plattlinger Wasserstreit vor dem VGH in München

Am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München wird heute der Plattlinger Wasserstreit verhandelt. Die Stadt Plattling (Lkr. Deggendorf) hatte für einen bestimmten Zeitraum die Erlaubnis bekommen, Grundwasser in einer Größenordnung von bis zu 600.000 Kubikmeter aus zwei Tiefbrunnen zu fördern. Die Frist endet am 31. Dezember 2026. Die Stadt wollte jedoch eine längere Genehmigungsfrist.

Berufung vor dem VGH

Dagegen klagte die Stadt vor dem Verwaltungsgericht Regensburg, bekam aber nicht Recht. Das Gericht ließ eine Berufung vor dem VGH zu. Dieser muss nun darüber entscheiden. Ob bereits am Dienstag eine Entscheidung fällt, ist laut VGH noch unklar. Möglicherweise werde noch ein weiterer Verhandlungstag notwendig, sagte eine Sprecherin dem BR.

Freistaat will Grundwasservorkommen schützen

Zur Begründung beruft sich die Stadt Plattling darauf, dass ihr bisher die Entnahme von Grundwasser in dieser Größenordnung gestattet worden sei und dass sie diese Wassermenge zur Aufbereitung des Grundwassers aus den von ihr betriebenen Flachbrunnen benötige. Langfristiges Ziel sei die Sanierung des Grundwasserstocks. Der Beklagte, der Freistaat Bayern, argumentiert dagegen mit der besonderen Schutzwürdigkeit der Grundwasservorkommen. Der Stadt Plattling sei seit langem bekannt, dass es sich bei der bisherigen Entnahme nur um Übergangslösungen gehandelt habe. In der Stadt Plattling gibt es zwei Großunternehmen - eine Zucker- und eine Papierfabrik - die besonders viel Wasser verbrauchen.