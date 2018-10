Plattlinger Wasserstreit vor dem VGH endet mit Vergleich

Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Plattling (Lkr. Deggendorf) und dem Freistaat Bayern um Wasserförderung aus Tiefbrunnen ist heute vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Er sieht vor, dass die Stadt Plattling weiter Grundwasser aus zwei Tiefbrunnen fördern darf. Bis zum Jahr 2024 in einer Größenordnung von 400.000 Kubikmetern jährlich. In den Folgejahren bis einschließlich 2026 jedoch nur noch 30.000 Kubikmeter. Nach dem Jahr 2026 organisiert die Stadt die Wasserversorgung anders.

Beide Parteien können Widerspruch einlegen

Ursprünglich war der Stadt Plattling eine Wasserförderung nur bis zum Jahr 2021 bewilligt worden. Sowohl der Freistaat Bayern als auch die Stadt haben noch die Möglichkeit, bis zum 31. Oktober Widerspruch gegen den Vergleich einzulegen. In Plattling gibt es zwei Großunternehmen - eine Zucker- und eine Papierfabrik - die besonders viel Wasser verbrauchen.