Platooning - Zeitenwende im Lkw-Verkehr

In einem Großversuch testen DB Schenker und MAN derzeit auf der digitalen Teststrecke A9 eine neue Technik im realen Gütertransportverkehr. Es sind weltweit die ersten echten Transportfahrten im Lkw-Platooning-System. Der Vorteil: Durch die Fahrt im Windschatten sollen zehn Prozent Sprit eingespart werden. Gestartet wird ab Neufahrn mit speziell ausgebildeten Fahrern.

Revolution im Güterverkehr

Platooning beschreibt im Englischen einen "militärischen Zug". Im Fall von Lkw-Platooning verbinden sich mehrere Brummis zu einer Einheit und fahren mit einem Abstand von 15 Metern hintereinander her. Im Moment befindet sich die Technik noch in der "Testphase im realen Güterverkehr", denn auch die Fahrer der nachfolgenden Lkw müssen die Hände noch am Lenkrad belassen, denn für völliges automatisiertes Fahren fehlen die rechtlichen Grundlagen.

Auf der A9 soll Transport-Geschichte geschrieben werden

Kurz nach der Auffahrt zur A9 aktiviert der erste Fahrer das Platooning-System. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt nur noch er als Führungsfahrzeug den Konvoi. Die folgenden Lkw verringern ihren Abstand auf 15 Meter zum Vordermann und überlassen das Fahren dem ersten Lkw. Mittels sogenannter kooperativer Lenkführung reagieren alle im Konvoi fahrenden Lkw im Millisenkundenbereich - schneller, als die Fahrer es selbst könnten, so MAN. Die Brummis sind über eine elektronische Deichsel via Wlan verbunden. Überall an den Fahrzeugen sind Kameras, Radarsensoren und Übertragungstechnik angebracht, um das Lenken und Fahren sicher zu machen. Die nachfolgenden Fahrer müssen im Moment noch aus rechtlichen Gründen die Hände am Lenkrad lassen, sollen aber später während der Fahrt auch andere Dinge erledigen können.

Fünf Mal pro Woche München-Nürnberg

Im September 2018 fuhr der erste reale Stückguttransport im Platoon von München-Neufahrn nach Nürnberg. Am Steuer ausgebildete Fahrer, die spezielle Schulungen erhalten und später auch Simulatorfahrten am Computer und ein Training auf der Teststrecke am Lausitzring absolviert haben. Die Hochschule Fresenius begleitet das Projekt wissenschaftlich und wertet die Daten von Fahrern aus. Dafür tragen sie EEG-Hauben und eine sogenannte Eye-Tracking-Brille. Erforscht werden soll dabei auch, ob die anderen Fahrer sich während der Platooning-Fahrt entspannen und sich damit auch irgendwann einmal Ruhezeiten verkürzen können.

Fahrer mit besonderer Verantwortung

Platooning wird den Beruf des Lkw-Fahrers verändern. Sind einmal alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dann soll der Lkw-Lenker im Platooning zum Logistiker werden und während der Fahrt seine weitere Route planen oder Termine vereinbaren. Auf deutschen Autobahnen sind Platooning-Fahrten mit zwei bis drei Brummis geplant, in Flächenländern wie Australien oder Kanada sollen auch Züge mit sechs bis acht Fahrzeugen möglich werden. Geplant sind auch spezielle Apps, über die sich Lkw-Fahrer zum Platooning verabreden können.

Auch bei Notbremsungen kein Problem

Der erste Fahrer im Konvoi lenkt, bremst und bestimmt die Route. Die nachfolgenden Lkw sind per Wlan miteinander verbunden, folgen automatisiert. Auch bei einer Notbremsung sei die Sicherheit gewährleistet, so die Unternehmen. Keiner der nachfolgenden Lkw würde auf den Vordermann auffahren. Das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert das Platooning-Programm mit knapp zwei Millionen Euro.

Spritsparen durch Platooning

Durch die neue Technik sollen Transport-, Logistik- und Güterkraftverkehrsunternehmen bis zu zehn Prozent weniger Sprit durch Windschattenfahren verbrauchen. Da immer nur die nachfolgenden Fahrzeuge vom Fahren im Windschatten profitieren, ist geplant, dass während der Fahrt das Führungsfahrzeug wechseln kann. Aber auch die benötigte Fahrbahnfläche für Lkw auf Autobahnen soll durch Platooning reduziert werden. Zudem könnte dadurch das Transportgeschäft effizienter organisiert werden. Der durchschnittliche Laster fährt derzeit nur ein Drittel seiner Zeit, die anderen zwei Drittel verbringt er mit Be- und Entladen oder Warten, bis er Zugang zum Firmengelände erhält und ausladen kann.

2020 könnte das System auf deutschen Straßen rollen

Bis Januar 2019 testet MAN auf der A9 mit einer Ausnahmegenehmigung im ganz normalen Verkehr mit ganz normaler Fracht - aber mit speziell geschulten Lkw-Fahrern. Anschließend sollen herstellerübergreifende Standards vereinbart werden, so dass alle Lkw-Produzenten den Zugang erhalten. Geplant ist das bis 2020. Bis dahin, so hofft MAN, soll sich auch die Gesetzgebung geändert haben und Platooning generell zulässig sein.