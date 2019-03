Plastikverzicht: Bienenwachstuch statt Alufolie

Der Verpackungsmüll rund um unser Essen sorgt täglich für einen riesigen Plastikberg. Von Folien, in die die Gurken im Supermarkt eingeschweißt sind, bis zu Frischhaltefolie, in die Pausenbrote verpackt werden. Zwei junge Frauen aus dem Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz kämpfen dagegen schon seit mehr als zwei Jahren: mit handgefertigten Bienenwachstüchern.

Wenige Zutaten zur Herstellung von Bienenwachstüchern

Sandra Palazzolo und Kristina Immerz stellen diese als Alternative zu Frischhalte- und Alufolie her. Dafür brauchen sie Bienenwachs, Jojoba-Öl, Kiefernharz und Propolis – die Masse, die Bienen als Baumaterial für ihren Stock dient. Bei der Herstellung duftet es in der Werkstatt meist nach Kräutern, denn danach riecht das Allgäuer Wachs, das die beiden für die Tücher verwenden.

Aus Geschenken wurde eine Geschäftsidee

Sandra Palazzolo und Kristina Immerz sind Schwägerinnen und Freundinnen. Vor zwei Jahren stellten sie die ersten Bienenwachstücher aus Frust über den vielen Verpackungsmüll her. Am Anfang waren die Tücher nur als Geschenk für Freunde und Familie gedacht. Doch die beiden haben damit den Nerv der Zeit getroffen – plastikfrei ist in!

"Es macht uns auch stolz, Teil dieser Bewegung zu sein. Es findet ein Umdenken statt und wir merken es daran, was die letzten zwei Jahre passiert ist, wie die Nachfrage auch stetig steigt." Kristina Immerz von Wabenwerk

Handarbeit in der Herstellung

Inzwischen sind sie zu Geschäftspartnerinnen geworden. Sandra Palazzolo hat für Wabenwerk sogar ihren Job als Fremdsprachenkorrespondentin gekündigt und inzwischen beschäftigen sie drei Minijoberinnen.

Die Tücher sind dabei nicht schwer herzustellen. Das geschmolzene Bienenwachs-Gemisch wird über die vorgeschnittenen Baumwoll-Tücher gegossen. Sind diese gut durchtränkt, werden sie getrocknet und verpackt – alles in Handarbeit.

Regionalität und ein gutes Gefühl

Wichtig ist den beiden bei der Herstellung auch Regionalität. Bienenwachs und Propolis bekommen sie von Allgäuer Imkern. Mit den mehrfach verwendbaren Tüchern wollen sie ihren Teil zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen, sagt Kristina Immerz, die hauptberuflich als Krankenschwester arbeitet.

"Mein persönlicher Anspruch ist ja, einem Job nachzugehen, der der Welt auch irgendwas bringt. Durch meine Arbeit in der Pflege und jetzt eben diese Alternative zu Plastik – das tut gut!" Kristina Immerz von Wabenwerk

Arbeit an veganer Alternative

Inzwischen haben die beiden Allgäuerinnen auch genug Geld zusammen, um ihre Bienenwachstücher entsprechend einer EU-Verordnung im Labor auf Lebensmittelsicherheit prüfen zu lassen. Aber schon jetzt haben die beiden jungen Mütter keine Bedenken, Käse, Brot oder angeschnittenes Obst in ihre Bienenwachstücher einzuwickeln – schließlich gibt es Bienenwachs auch als Lippenpflege oder Creme. Sogar Tüten für Salat oder Semmeln fertigen sie inzwischen und arbeiten an einer veganen Variante aus Rapsöl.