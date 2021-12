Plastik im Biomüll: Warum 2022 wohl noch problematischer wird

Ein Laster mit Biomüll erreicht die Kompostieranlage in Guggenberg im Landkreis Miltenberg. Zwischen Grünschnitt, Eierschalen, Speiseresten und Kaffeesatz kullern beim Entladen auch immer wieder volle Plastik-Tüten auf den Hügel. Sie müssen nicht nur aufwändig aussortiert werden. Sie sind ein echtes Problem bei der Weiterverarbeitung zum kostbaren Rohstoff Kompost.

Deswegen hat das Bundeskabinett im September die sogenannte "kleine Novelle der Bioabfallverordnung" beschlossen. 2022 soll der Bundesrat darüber abstimmen. Damit würde erstmals ein Grenzwert für den Kunststoffanteil in den Bioabfällen eingeführt.

Plastik im Biomüll wird zu Mikroplastik auf den Äckern

Zur Begründung heißt es von der damaligen Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD): "Kunststoffe im Bioabfall sind eine Gefahr für die Natur und den Menschen. Noch viel zu oft landen Lebensmittelabfälle mit Kunststoffverpackungen in der Kompostierung oder Biogasanlagen." Das Problem: Dort bauen sie sich nicht ab, sondern gelangen im Dünger auf Äcker und Gemüsebeete, wo sie als Mikroplastik hunderte von Jahren überdauern. So tüftelt das größte Kunststoffzentrum Deutschlands mit Sitz in Würzburg an nachhaltigen Alternativen.

Bislang keine Grenzwerte für Plastik in Bioabfällen

Für die "kleine Novelle der Bioabfallordnung" wird es höchste Zeit, denn Grenzwerte für den Kunststoffanteil im Biomüll gibt es bisher nicht. Kommt die neue Regelung, darf der Biomüll vor der Kompostierung oder Vergärung nur noch maximal 0,5 Prozent Kunststoffe enthalten. Stammen die Bioabfälle aus der Biotonne, sind maximal ein Prozent Kunststoffe zulässig. Die Aufgabe der Kompostierer wird sein, den angelieferten Bioabfall noch genauer zu prüfen.

Mehr Aufwand, höhere Müllgebühren?

Werden die neuen Obergrenzen überschritten, müssen die Betreiber der Anlagen die Fremdstoffe aufwändig entfernen. Der Landkreis Miltenberg etwa gibt seinen Biomüll an die Kompostieranlage in Guggenberg. Betreiber ist die Firma Herhof. Wolfgang Höhler von der Kompostieranlage gibt zu bedenken: "Je mehr Kunststoff im Biomüll landet, umso mehr muss am Ende nach der Sortierung in die Müllverbrennungsanlage." Das koste auch mehr, am Ende könnten auch die Gebühren für den Verbraucher steigen.

Biomüll in der Plastiktüte: Bequemlichkeit oder Unwissen?

"Der traurige Klassiker ist 100 Prozent reiner Biomüll, der dann in einer Plastiktüte in die braune Tonne kommt", sagt Höhler. Alternativ sei Zeitungspapier optimal oder unbeschichtete Papiertüten. Dieses Material zersetzt sich schnell in den sogenannten Rotte-Boxen der Kompostieranlage.

So sei der Kreislauf "aus der Natur - in die Natur" mit erstklassigem Kompost möglich. Warum immer wieder Plastik zum Verpacken des Biomülls genommen wird, kann auch Höhler nur mutmaßen: "Zum Teil ist es wohl Bequemlichkeit oder auch Unwissenheit."

Landkreis Miltenberg produziert Aufklärungsvideo

Um mit dem Thema ein größeres Publikum zu erreichen, hat das Landratsamt erst kürzlich ein Aufklärungsvideo produzieren lassen. Es soll Fragen rund um den Biomüll klären. "Wir hoffen damit auch die Jüngeren zu erreichen, die keine Mitteilungsblätter lesen, frisch zu Hause ausgezogen sind und sich mit dem Thema noch nicht befasst haben", erklärt Ruth Heim, Leiterin der Abteilung Abfallwirtschaft im Landratsamt Miltenberg.