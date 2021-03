"Planungsstress" wegen Corona-Regelungen in Aschaffenburg

Mal ist die Stadt Aschaffenburg über dem Grenzwert, mal ist sie unter dem Grenzwert: Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Aschaffenburg schwankt derzeit um einen Wert von 100. Ein Wert, der für die aktuellen Lockerungen in der Corona-Pandemie entscheidend ist. Das bedeutet im Moment etwa für Lehrer, Eltern und Kinder große Unsicherheit bei der Planung.

Unsicherheit noch bis zum 12. März

Die Stadt Aschaffenburg muss ab Mittwoch jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob Schulen und Kitas geöffnet werden oder geschlossen bleiben. So steht es in der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV). Öffnen dürfen die Schulen und Kitas aber nur bei einer Inzidenz von unter 100. Geschlossen bleiben sie, wenn der Wert über 100 liegt. Wie die Stadt mitteilt, gilt laut der Verordnung der Regierung die tageweise Regelung noch diese Woche. Erst ab Freitag, dem 12. März, könne wochenweise über Schließung und Öffnung von Kitas und Schulen entschieden werden.

Freitagswert soll künftig den Ausschlag geben

Wie die Pressesprecherin der Stadt Aschaffenburg, Mailin Seidel, auf BR-Anfrage mitteilte, verfahre die Stadt ab diesem Freitag, also ab dem 12. März, folgendermaßen: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an Freitagen unter 100, werden Kitas und Schulen die folgende Woche geöffnet. Liegt die Inzidenz über 100 bleiben die Einrichtungen eine Woche lang geschlossen. An Freitagen wird die Stadt demnach unter anderem auf ihrer Internetseite den aktuellen Stand veröffentlichen.