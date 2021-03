Planungsstopp? Passauer Stadtrat berät über Hochwasserschutz

Wichtige Sitzung am Montag im Passauer Stadtrat: Es geht um den umstrittenen Hochwasserschutz am Inn. Zur Debatte steht der parteiübergreifende Antrag, die Planungen einzustellen. 18 Stadträte aus fünf Parteien und Gruppierungen (Grüne, ÖDP, Passauer Liste, Linke und Zukunft Passau) wollen das Millionenprojekt stoppen. Aus mehreren Gründen, wie Karl Synek (Grüne) dem BR sagte.

Kritiker fürchten hohe Kosten

Die Flutmauer werde viel zu teuer. Allein ein Gutachten zum Untergrund der Innpromenade koste 600.000 Euro. Das sei verschwendetes Geld und in Zeiten von Sparmaßnahmen wegen Corona auch nicht mehr vermittelbar, so Synek. Nach aktuellen Schätzungen liegen die Kosten für den Hochwasserschutz am Inn bei 16 Millionen. Für die Hälfte müsste die Stadt Passau aufkommen. Kritiker befürchten einen Anstieg der Kosten. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme nicht mehr, heißt es in dem Antrag. Gegen die Flutmauer spreche auch, dass etwa zehn Alleebäume gefällt werden müssten und die Optik der beliebten Flaniermeile durch eine mannshohe Flutmauer stark beeinträchtigt werde, so die Antragsteller.

CSU-Bürgermeister Dickl: "Müssen Chance ergreifen"

Armin Dickl (CSU), 3. Bürgermeister von Passau, befürwortet die Pläne: "Wenn wir die Chance haben, Hochwasserschäden künftig zu verhindern, dann sollen wir sie ergreifen. Das Konzept, das uns das Planungsbüro vorgelegt hat, finde ich gut." Neues müsse nicht immer schlimm sein. Er gehe davon aus, dass die CSU-Fraktion geschlossen für den vorgelegten Entwurf sei. Oberbürgermeister Jürgen Dupper und seine SPD gelten ebenfalls als Befürworter einer Flutschutzmauer.

15 Millionen Schaden bei Jahrhunderthochwasser 2013

Beim Jahrhunderthochwasser 2013 standen alleine im Bereich nahe des Inn 50 Wohnhäuser unter Wasser. Der Schaden betrug allein hier rund 15 Millionen Euro. Der Stadtrat beauftragte vor einem Jahr das Wasserwirtschaftsamt, die Planungen nach einem Entwurf eines Planungsbüros fortzusetzen. Vorgesehen ist, eine bis zu 1,20 Meter hohe Schutzmauer entlang der Promenade zu errichten. Im Hochwasserfall sollen darauf mobile Schutzwände montiert werden. Das Projekt wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Auch ein Bürgerentscheid ist möglich.