Planungsstopp für Flutpolder sorgt für geteiltes Echo

Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Planungsstopp für drei Flutpolderprojekte an der Donau - unter anderem in Eltheim und Wörthof - stößt in den Donauanrainerkommunen in Ostbayern auf ein gemischtes Echo. Der Deggendorfer Landrat und Chef des Bayerischen Gemeindetages, Christian Bernreiter (CSU), sagte zum Bayerischen Rundfunk:

"Es kann nicht zu Lasten Niederbayerns auf diese Polder verzichtet werden." Christian Bernreiter

"Wir werden das einfordern"

CSU und Freie Wähler haben vereinbart, auf den Bau von drei Poldern zu verzichten und den Hochwasserschutz stattdessen durch dezentrale Maßnahmen, etwa den Bau von Regenrückhaltebecken, sicherstellen zu wollen. Bernreiter ist skeptisch, ob solche dezentrale Lösungen einen gleichwertigen Hochwasserschutz bieten. "Ich kann nur sagen, wir als Unterlieger, das gilt für ganz Niederbayern, müssen hier einfordern, dass für unsere Bürgerinnen und Bürger stets die Hochwasserneutralität gegeben ist. Und da werden wir mit Argusaugen darauf achten."

Ähnlich äußerte sich der Passauer Landrat Franz Meyer. Der neue Umweltminister von den Freien Wählern müsse zügig für adäquate Ersatzmaßnahmen sorgen. "Wir werden das von ihm einfordern."

Umdenken beim Hochwasserschutz

Gefeiert wird dagegen bei der Interessensgemeinschaft (IG) Flutpolder im Landkreis Regensburg. Deren Sprecher, Markus Hörner, sagte zum BR, er freue sich, dass ein zwölf Jahre währender Kampf gegen die geplanten Flutpolder erfolgreich zu Ende gegangen ist. Hörner fordert ein generelles Umdenken beim Hochwasserschutz:

"Je höher der Hochwasserschutz geschraubt wird, umso unvernünftiger wird an die Flüsse herangebaut. Und damit wird das Hochwasserrisiko sogar noch verschärft." Markus Hörner

Die Politik müsse hier beim Baurecht nachbessern. Große Freude auch bei der Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler): "Ich bin der Meinung, dass dezentrale Konzepte wesentlich besser sind".

Im östlichen Landkreis Regensburg war der Bau von zwei Flutpoldern mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.300 Hektar und einem Fassungsvermögen von 32 Millionen Kubikmeter Wasser geplant, das entspricht der Menge von mehr als 200 Millionen Badewannenfüllungen.