Planungssicherstellungsgesetz: Demo am Umspannwerk Bergrheinfeld

In Bergrheinfeld bei Schweinfurt versammelten sich gegen 16.30 Uhr rund 40 Mitglieder der Bürgerinitiative "Bergrheinfeld sagt Nein" am Umspannwerk, um gemeinsam ihrem Unmut Luft zu machen. Im Anschluss gab es noch eine Schlepperdemo mit 50 Teilnehmern aus dem ganzen Landkreis. Nach einer Stunde war alles vorbei. Alles verlief friedlich, die zulässige Teilnehmerzahl wurde nicht überschritten.

Protest gegen Stromtrasse Suedlink

Die Sorge der Teilnehmer gilt dem Bau der umstrittenen Stromtrasse Suedlink, die im Rahmen der Energiewende von Wilster bei Hamburg bis nach Baden Württemberg entstehen soll. Das Planungssicherstellungsgesetz soll verhindern, dass große Bauprojekte wie Suedlink wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Es sieht vor, dass es zur Bekanntmachung von Plänen und Unterlagen künftig ausreicht, diese im Internet zu veröffentlichen. Als Ersatz für Erörterungstermine, mündliche Verhandlungen oder Antragskonferenzen soll es Telefon- und Videokonferenzen geben. In den Augen der Stromtrassengegner ein Angriff auf die Demokratie.

Bundesweiter Aktionstag

Bundesweit waren rund 60 Protestaktionen gegen das Planungssicherstellungsgesetz geplant. Unter anderem in Greßthal im Landkreis Schweinfurt, im Raum Nürnberg oder in Regensburg. Ein bundesweites Bündnis der Trassengegner-Bürgerinitiativen hatte zu dem Protest-Aktionstag aufgerufen. An zahlreichen Orten entlang der geplanten Stromtrassen Juraleitung, Südlink, Südostlink, Ostbayernring und Ultranet sollten Aktionen stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

