Planungen für Gewerbegebiet in Teublitz an der A93 gehen weiter

Die Stadt Teublitz im Landkreis Schwandorf will weiterhin ein Gewerbegebiet an der A93 errichten. Wie die Stadt am Freitag mitteilt, hat der Teublitzer Stadtrat am Donnerstag mit großer Mehrheit für die Weiterführung der Planungen gestimmt.

LBV klagt erfolgreich gegen ersten Bebauungsplan

Vom Landesbund für Vogelschutz gibt es dafür heftige Kritik: Er beanstandet, dass die Stadt trotz eines eindeutigen Urteils vom Bayerischen Verwaltungsgericht (VGH) das Projekt durchsetzen will. Der Verband hatte gegen den ersten Bebauungsplan erfolgreich geklagt, weil das Gewerbegebiet nach Meinung des LBV 20 Hektar artenreichen Klimaschutzwald vernichtet hätte. Der VGH gab dem Landesbund für Vogelschutz Recht, dass der Bebauungsplan unwirksam sei, weil dieser unter anderem unter einem "Abwägungsmangel" leide.

Fehler beseitigt

Laut Stadt waren bestimmte Ausgleichsflächen zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtlich nicht hinreichend gesichert. Dieser Fehler sei mittlerweile beseitigt. Weitere Mängel, die der VGH in seiner Urteilsbegründung aufführte, sollen behoben werden, so ein Sprecher der Stadt Teublitz.

Jetzt soll ein neuer Bebauungsplan weiterverfolgt werden, die Überarbeitung werde rund zwei Jahre dauern und rund 115.000 Euro kosten, heißt es weiter. Im Mai 2024 soll es dann einen neuen, rechtskräftigen Bebauungsplan für ein "Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahnanschlussstelle Teublitz" geben.

Flächenzerstörung vs. Wohl der Teublitzer

Der Landesbund für Vogelschutz lehnt es weiterhin entschieden ab, sowohl einen Wald zu opfern, der eine wichtige Funktion für den Klima- und den Artenschutz hat, als auch einen Staatswald der allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns gehört. "Unser klarer Appell an den Landtag ist es, diese Flächenzerstörung zu stoppen und den Staatswald auch weiterhin nicht zu verkaufen."

Die Stadt Teublitz kontert: "Oberstes Ziel unseres Handelns ist das Wohl der Teublitzer Bürgerinnen und Bürger. Dazu zählt insbesondere die vorhandene Infrastruktur wie Kindergärten, Straßen oder Schulen optimal zu erhalten", so Bürgermeister Thomas Beer (CSU). Ein weiteres Anliegen sei die Schaffung von attraktiven, heimatnahen Arbeitsplätzen. Dazu, so Beer, ist der Standort an der A93 für Teublitz alternativlos.