Planungen für das ICE-Werk Nürnberg verzögern sich

Auf diesen Termin hatten alle gewartet. Ende des Jahres wollte die Bahn eigentlich die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren bei der Regierung von Mittelfranken einreichen. Doch jetzt verzögern sich die Planungen für das ICE-Werk im Großraum Nürnberg, teilt die Bahn mit. Grund dafür sind die vielen Anliegen, die bei den Bürgersprechstunden in den vergangenen Wochen vorgetragen wurden. Sie sollen in die Antragsunterlagen eingearbeitet werden. Als neuen Termin für den Beginn des Raumordnungsverfahren strebt die Bahn nun Ende Januar an.

Anwohner stören sich an lauten Tests in der Nacht

Das Werk ist umstritten. In ihm sollen jeden Tag etwa 25 ICE-Züge gewartet und für ihren nächsten Einsatz hergerichtet werden. Das bedeutet, dass vor allen nachts gearbeitet wird. Die Anwohner befürchten Störungen vor allem durch die Tests der lauten Zughupe, die bei jedem gewarteten ICE ausprobiert werden muss. "Dafür werden wir gemeinsam eine verlässliche Lösung finden. Die Menschen haben interessante Ideen für Verbesserungen ins Spiel gebracht", sagte Projektleiter Carsten Burmeister. Diese Ideen sollen nun in die Antragsunterlagen eingearbeitet werden.

Bahn überarbeitet Pläne an allen drei Standorten

Und noch etwas hat Burmeister aus den Gesprächen in der Region mitgenommen. Es ist sinnvoll, den für das Werk in Frage kommenden Bereich bereits im Raumordnungsverfahren zu konkretisieren. Denn das hat zur Folge, dass die Flächen kleiner sind, die im Raumordnungsverfahren bewertet werden müssen. "Unser Ziel ist eine anwohnerfreundliche Planung unter Berücksichtigung der verschiedenen Schutzgüter." An allen drei Standorten verspricht die Bahn, möglichst viel Abstand zur Wohnbebauung einzuhalten. "Gleichzeitig wollen wir auch die Auswirkungen auf Flora und Fauna verringern", sagt Burmeister.

An jedem Standort muss Bannwald gerodet werden

Im Gespräch sind derzeit drei Standorte im Großraum Nürnberg. Einer auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsanstalt Muna bei Feucht, einer im Waldgebiet südlich der Muna und einer an der ICE-Strecke Nürnberg – München im Bereich der Gemeinden Pyrbaum und Allersberg. Alle möglichen Standorte liegen im Bannwald, der für das Projekt gerodet werden muss. Auch deshalb gibt es massive Bürgerproteste, der Bund Naturschutz lehnt alle Standorte im Bannwald ab.

Ende März können Bürger die Plane prüfen

Im Raumordnungsverfahren wird die Regierung von Mittelfranken die Planungen der Bahn auf Raumverträglichkeit prüfen. Dabei wird jeder der drei möglichen Standorte einzeln unter die Lupe genommen und begutachtet. Voraussichtlich im März 2022 liegen die Unterlagen dann bei den betroffenen Gemeinden und im Internet aus. Die Öffentlichkeit hat dann Gelegenheit, sich mit Stellungnahmen zu beteiligen.