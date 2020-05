Planung für Landesgartenschau trotz Corona?

Diskutiert wird, weil der Schweinfurter Haushalt durch die Coronakrise massiv unter Druck steht. Alle Großprojekte werden aktuell auf den Prüfstand gestellt. Bei den aktuellen Ausgaben für die Landesgartenschau geht es um 400.000 Euro für dieses Jahr. Mit dem Geld soll ein Wettbewerb finanziert werden, wie die Landesgartenschau vor allem auf den Flächen der ehemaligen US-Kaserne in Schweinfurt aussehen soll.

Investition von 24 Millionen Euro

Rund 24 Millionen Euro sollen Investition und Durchführung einer Landesgartenschau nach heutigen Planungen insgesamt kosten. Ein Teil der Kosten soll durch Eintrittsgelder wieder eingenommen werden. Die Landesgartenschau soll über den Schelmsrasen und den Schuttberg eine Verbindung zur Innenstadt schaffen und so in sechs Jahren Besucher dann auch ins Zentrum locken.

Diskussionen um Landesgartenschau

Die Landesgartenschau in Schweinfurt wurde von Anfang an heiß diskutiert. Im Januar 2019 gab es dazu sogar einen Bürgerentscheid. Damals hatten die Schweinfurter die Wahl zwischen einem Ratsbegehren für einen Bürgerpark mit Landesgartenschau oder einen Stadtwald. Beide Bürgerentscheide erreichten nicht die nötige Stimmenzahl. Im Anschluss beschloss der Stadtrat mehrheitlich, an der Landesgartenschau festhalten zu wollen.

