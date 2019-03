"Plant for the planet" unterstützt "Fridays for future"

Als am Freitag die "Fridays for Future"-Demos der Schülerinnen und Schüler zu Ende gingen, fuhren einige der Kinder gleich weiter zur diesjährigen Kinderkonferenz der Aktion "Plant for the planet" in Possenhofen am Starnberger See.

Kinderkonferenz am Starnberger See

Kinder aus ganz Deutschland kamen am Wochenende in Possenhofen von Freitag bis Sonntag zusammen. Ein alljährliches Treffen der "aktiven Botschafter für Klimagerechtigkeit", wie sie sich selbst nennen.

Greta ist der neue Felix

Felix Finkbeiner aus Pähl bei Weilheim war vor zehn Jahren genauso ein Kinderstar wie es jetzt Greta Thunberg aus Schweden ist: Bis heute hat er hunderttausende Kinder weltweit dafür begeistert, die Menschen vor Ort zum Baumpflanzen anzuregen. Denn Bäume, so sagt er, sind die besten CO 2 Speicher der Welt. Mittlerweile ist Felix 21 Jahre alt.

"Greta hat was geschafft, was wir im letzten Jahrzehnt nicht geschafft haben. Jetzt sprechen wir zum ersten Mal über Wochen jeden Tag über die Klimakrise. Und das ist ein unglaublicher Verdienst." Felix Finkbeiner im BR-Interview

Viele der Schülerinnen und Schüler, die sich bei "Fridays for Future" engagieren, sind schon seit Jahren bei den Baumpflanz-Aktionen von "Plant for the planet" dabei. Auf den Kinderkonferenzen lernen die Kinder nicht nur Argumente und Fakten, sondern auch Vorträge zu halten und sich politisch einzubringen.