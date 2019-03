"Plant for the Planet": Neu-Ulmer pflanzen Bäume für Klimaschutz

Sie bringen selbst Verpflegung, Spaten und Gummistiefel mit. Die Stadt Neu-Ulm und die Aktion "Plant for the Planet" haben zum vierten Mal Schulen, Vereine und Firmen eingeladen, sich mit dieser Aktion aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. In den letzten Jahren wurden bereits 1.000 Schwarzerlen gepflanzt. Auch heuer geschieht dies wieder unter fachkundiger Anleitung: Ein Förster zeigt, wo und wie die Setzlinge in die Erde kommen.

Ziel: für Klimaschutz sensibilisieren

Ziel der Aktion ist es, Kinder und Erwachsene für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst aktiv zu werden. Neben der Pflanzaktion fand bereits am Samstag auch eine kostenlose Akademie für Schüler statt.