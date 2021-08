Plant-for-the-Planet mit Friedenspreis ausgezeichnet

"Stop talking. Start planting." Mit diesem Slogan ging er als 9-Jähriger an den Start, Felix Finkbeiner aus Uffing am Staffelsee (Lkr.Garmisch-Partenkirchen), und gründete die Initiative "Plant-for-the-planet". Heute, 14 Jahre später, ist sie eine weltweit aktive Organisation, die nun den renommierten Internationalen Preis des Westfälischen Friedens bekommen hat.

Bäumepflanzen als friedensbildene Maßnahme

Mit Plant-for-the-Planet setzt sich der heute 23-jährige Finkbeiner weltweit dafür ein, dass Bäume gepflanzt werden, die dann zum Beispiel CO2 binden und speichern. Die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe, die den Friedenspreis vergibt, lobte den konstruktiven und globalen Ansatz gegen die Klimakrise. Bäumepflanzen sei auch eine friedensbildende Maßnahme, da man als Weltgemeinschaft zusammenarbeite, so Finkbeiner.

Bewusstsein schaffen für die Klimakrise und globale Gerechtigkeit

Bei der Gründung der Initiative im Jahr 2007 rief Felix Finkbeiner Kinder dazu auf, in jedem Land der Welt eine Million Bäume zu pflanzen. Daraus wurde über die Jahre eine internationale Bewegung, Plant-for-the-planet gehören inzwischen über 90.000 Kinder und Jugendliche in 75 Ländern an und dokumentieren ihre Baum-Pflanzaktionen auf einer Online-Plattform, wo auch für Baumpflanz-Projekte gespendet werden kann.

Preisträger als Vorbilder für Friedensarbeit

Der Internationale Preis des Westfälischen Friedens ist mit 100.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre jeweils zur Hälfte an zwei Preisträger vergeben, die zum Vorbild für Friedensarbeit in Europa und der Welt geworden sind. Neben Plant-for-the-Planet wurden heuer der ehemalige griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev mit dem Preis geehrt. Felix Finkbeiner hatte 2018 bereits den Bundesverdienstorden für seinen Einsatz gegen die Klimaerwärmung erhalten.

Nach Kritik: Unterstützung durch Experten

In den vergangenen Jahren war mehrfach Kritik an der Initiative laut geworden. Unter anderem wurde die Anzahl der gepflanzten Bäume hinterfragt und ob die Bäume ökologisch sinnvoll angepflanzt wurden. "Seit dem hat sich viel getan", sagt Felix Finkbeiner im BR-Interview. "Wirtschaftsprüfer haben unsere Arbeit überprüft und unsere gepflanzten Bäume bestätigt." Außerdem gebe es nun ein externes Überwachungsgremium aus Forstökologieprofessoren, die nun die Pflanzplanung überprüfen, "so dass wir ökologisch die richtigen Entscheidungen treffen", so Finkbeiner.