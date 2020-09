Planschen für Vierbeiner: Hundebadetag im Nürnberger Stadionbad

Die Freibad-Saison ist zu Ende, doch bevor das Nürnberger Stadionbad schließt, dürfen sich die Hunde so richtig austoben. Bis zu 200 Hunde können beim Hundebadetag in zwei verschiedenen Zeitzonen ausgiebig schwimmen, spielen und planschen. Wegen der Corona-Hygieneauflagen sind pro Hund nur zwei Begleiter erlaubt, auf dem Areal gilt die Maskenpflicht. Für fünf Euro Eintritt pro Hund gibt es drei Stunden Badespaß, inklusive Kotbeutelchen am Kassenhäuschen.

Wasser für Hunde entchlort

Das Wasser im Nichtschwimmerbecken ist entchlort worden. Es bleibt auch nach dem tierischen Badetag den Winter über im Becken, erst im nächsten Frühjahr vor der Badesaison 2021 wird es ausgewechselt. Stadionbad-Schichtführer Jakob Kohl bezeichnet den Hundebadetag als gelungene Abwechslung im Eventkalender des städtischen Freibads. Geboren wurde die Idee vor sechs Jahren. Seine Chefin sei eine echte Hundeliebhaberin, so Schichtführer Kohl.

Hunde stört eiskaltes Wasser nicht

Viele Hunde beäugten das Becken zunächst skeptisch. Manche kannten den Hundebadetag aber schon aus den vergangenen Jahren und sprangen ohne zu zögern in das eiskalte Wasser. Probleme mit Hundehaaren im Wasser oder den Pumpen gebe es nicht, so Kohl, Rückstände verschwänden in der Anlage. Der Hundebadetag findet bereits zum sechsten Mal im Stadionbad statt.