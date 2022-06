Planenschlitzer-Serie auf der A3: Sieben Lkw aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden auf Autohöfen der A3 sieben Lkw durch Unbekannte aufgebrochen und beschädigt. Dabei zwickten sie Plomben auf, schlitzten Planen auf und öffneten die Türen der Anhänger und Sattelauflieger. In den meisten Fällen wurde dabei jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Auf zwei Autohöfen zugeschlagen

Der Polizei zufolge nutzten Unbekannte die Zeit zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 7 Uhr, in der viele Lkw-Fahrer ihre Ruhezeit einhalten. Sie hatten die Autohöfen "Rosis" in Rüdenhausen und "Strohofer" in Geiselwind angesteuert. Sieben Lastwagen wurden von den Planenschlitzern aufgebrochen.

Die Ladungen, die aus Reifen über Sportartikel bis hin zu Beutelverschlüssen bestand, waren wohl für die Langfinger so uninteressant, dass sie nichts entwendeten. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für jeden Hinweis aus der Bevölkerung dankbar.