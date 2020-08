Planen und Hoffen: Weihnachtsmärkte in Oberfranken unklar

Die gute Nachricht vorneweg: Auch in Oberfranken sollen zahlreiche Weihnachtsmärkte der Corona-Pandemie zum Trotz heuer stattfinden. Allerdings nicht in gewohnter Form, wie man sie aus den vergangenen Jahren kenne, sagt Angelika Schäffer, Geschäftsführerin vom Tourismusverband Franken.

Alternative Konzepte

So würden derzeit alternative Konzepte erarbeitet, zum Beispiel ein Einbahnstraßen-Konzept, das die Besucher durch die Straßen mit den Weihnachtsbuden lotsen soll. Es werde allerdings auch Absagen in der Region geben, so Schäffer.

Planung der Weihnachtsmärkte auf wackligen Beinen

Allgemein stünde die Planung sämtlicher Weihnachtsmärkte auf wackligen Beinen, da man den Herbst und eventuell steigende Corona-Fallzahlen und deren Folgen abwarten müsse. Deshalb gebe es keine Garantie für das Stattfinden der Weihnachtsmärkte.

Bamberg wartet auf konkrete Vorgaben der Staatsregierung

Die Planungen aufgrund neuer Vorgaben durch die Bayerische Staatsregierung könnten sich jederzeit ändern. Aus diesem Grund halten sich die Verantwortlichen in Bamberg in Oberfranken bisher bedeckt, wie und ob der Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Zwar seien die regulären Vorbereitungen bereits getroffen und diverse Hygienekonzepte entworfen worden, für eine Corona-konforme Umsetzung warte man aber noch auf konkrete Vorgaben von der Staatsregierung, so ein Sprecher des Ordnungsamtes der Stadt Bamberg. Aus der SPD-Stadtratsfraktion kam der Vorschlag, den Bamberger Weihnachtsmarkt über das gesamte Stadtgebiet zu verteilen.

Bayreuth zurückhaltend

Zurückhaltend äußert sich auch ein Sprecher der Stadt Bayreuth. Die Verantwortlichen gingen zwar derzeit noch davon aus, dass es einen Bayreuther Weihnachtsmarkt geben werde. In welcher Form und unter welchen Hygienebestimmungen, das könne man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vorhersagen.

Politik gefordert

Einig sind sich viele Verantwortlichen in Oberfranken, dass die Politik nun zeitnah Ansagen und Vorgaben machen müsse, an denen sich die Planungen konkret orientieren könnten.