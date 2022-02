Plan gescheitert: Hafen Nürnberg hat keinen Platz fürs ICE-Werk

Im Nürnberger Hafen ist kein Platz für das umstrittene ICE-Werk, das im Großraum entstehen soll. Es sind aktuell keine freien Ansiedlungsflächen mehr verfügbar, teilt Bayernhafen-Geschäftsführer Joachim Zimmermann auf BR-Anfrage mit. Der Bau eines ICE-Werks im Hafen würde dazu führen, dass der Gütertransport von Schiff und Bahn wieder zurück auf die Straße verlagert werde, sagt Zimmermann. Und das können niemand wollen.

Im Hafen soll ein Becken zugeschüttet werden

Zimmermann reagiert damit auf eine Idee des Bund Naturschutz. Der Umweltverband hatte in vertraulichen Beratungen ausgelotet, ob der Hafen ein mögliches Ausweichquartier für das Werk sein könnte. Die Idee wurde durch den Plan des Hafens befeuert, einen Teil eines der zwei Hafenbecken zuzuschütten, um mehr Fläche zu bekommen.

Die neue Fläche reicht nicht aus

Doch Bayernhafen-Geschäftsführer Zimmermann macht dieser Idee, kaum dass sie öffentlich geworden ist, einen Strich durch die Rechnung. Geplant sei, dass ein rund 300 Meter langer Abschnitt des Hafenbeckens verfüllt werde. "Dadurch werden drei Hektar Land gewonnen, der Flächenbedarf für das ICE-Werk ist jedoch um ein Vielfaches höher", teilt Zimmermann mit.

Bund Naturschutz in der Zwickmühle

Die Bahn benötigt zwischen 35 und 45 Hektar Fläche für das ICE-Werk. Dort sollen die Züge rund um die Uhr für ihre nächsten Einsätze hergerichtet werden. Das Werk im Großraum Nürnberg ist nach Angaben der Bahn unabdingbar für den geplanten Deutschlandtakt der Bahn. Der Bund Naturschutz befürwortet zwar diesen Baustein zur Verkehrswende. Aber er wehrt sich gegen die derzeit von der Bahn vorgeschlagenen drei Standort-Möglichkeiten. Denn in allen Fällen müsste viel Bannwald gerodet werden.

Nachdem die Hafen-Alternative nun gescheitert ist, geht die Suche nach einem verträglichen Platz für das ICE-Werk weiter. Die Bahn will in den kommenden Wochen mit den Flächen auf der ehemaligen Munitionsanstalt MUNA in Feucht, einem Areal südlich davon und einer Fläche bei Harrlach ins Raumordnungsverfahren gehen.