Plakate über Bahntrasse: Mutmaßliche "Querdenker" vor Gericht

"Dieses Mal Fake" war auf einem der Plakate gestanden, das mutmaßliche "Querdenker" am Dreikönigstag 2021 über eine Zugtrasse in Unterfranken gespannt hatten. Nun müssen sich zwei Personen am Amtsgericht Gemünden dafür verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 38 Jahre alten Mann und einer 61-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen vor, an der Aktion beteiligt gewesen zu sein.

ICE-Fahrer musste Schnellbremsung einleiten

Die Tat ereignete sich am 6. Januar 2021 auf der sogenannten "Werntalbahn", einer eingleisigen Bahnstrecke zwischen Waigolshausen im Landkreis Schweinfurt und Gemünden im Landkreis Main-Spessart. Die Trasse wird überwiegend von Güterzügen genutzt. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen fahren dort aber auch Personenzüge. So wie am Dreikönigstag 2021: Ein mit 62 Fahrgästen besetzter ICE leitete wegen einem der Transparente eine Schnellbremsung ein. Nach Angaben der Ermittler war der Zug zu diesem Zeitpunkt 100 Stundenkilometer schnell. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Online-Aufruf zum "D-Day 2.0"

Kurz darauf fand die Polizei noch vier weitere Holzaufsteller mit Plakaten, die über dieselbe Bahnstrecke im Landkreis Main-Spessart gespannt waren. Aufschrift: "Achtung Gleisbruch", "Letzte Warnung Gleisbruch" oder "Achtung Gleisbruch 2km". Schnell vermuteten die Ermittler Personen aus der "Querdenker-Szene" oder deren Umfeld hinter den Aktionen. Beim Messengerdienst "Telegram" waren zuvor Nachrichten aus dem Spektrum der Corona-Leugner und Corona-Maßnahmen-Gegner kursiert, die für den 6. Januar 2021 zu einem "D-Day 2.0" aufriefen. Gemeint war damit offensichtlich ein bundesweiter "Aktionstag".

Laut dem baden-württembergischen Verfassungsschutz gab es damals in mehreren deutschen Städten Aktionen. Zum Beispiel hätten Personen aus der Szene versucht, an verschiedenen Orten Straßen zu blockieren. In Bayern gab es beispielsweise Blockadeversuche auf der A73 bei Erlangen und am Autobahnkreuz München Ost. Das Bayerische Innenministerium sprach damals von einem europaweiten Netzwerk, "das sich dezentral organisiert".

Angeklagte bei Corona-Protesten aktiv

Nach Angaben der unterfränkischen Ermittler haben die beiden Personen, die sich nun in Gemünden verantworten müssen, regelmäßig an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Laut Medienberichten und Informationen des BR hat der angeklagte Mann in der Vergangenheit selbst Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angemeldet. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vor. Ein Urteil könnte noch am Mittwoch fallen.