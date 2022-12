Plakate über Bahngleise: Mutmaßliche "Querdenker" verurteilt

Das Amtsgericht Gemünden hat an diesem Freitag zwei mutmaßliche "Querdenker" zu Freiheitsstrafen verurteilt. Angeklagt waren ein 38-jähriger Mann und eine 61-jährige Frau. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass beide am Dreikönigstag 2021 bei einer abgesprochenen "Störaktion" Transparente über eine Zugstrecke in Unterfranken gespannt haben. Ein ICE musste damals eine Schnellbremsung einleiten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Verurteilung wegen fahrlässigen Eingriffs in den Schienenverkehr

Wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr erhielt der angeklagte Mann eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die angeklagte Frau eine Strafe von neun Monaten. Letztere ist zur Bewährung ausgesetzt. Beide Angeklagten äußerten sich im Prozess nicht zur Tat. Ihre Verteidiger forderten Freisprüche. Sie sprachen von Indizien, keinen Beweisen – und bestritten die Tatbeteiligung ihrer Mandanten.

Keine Verletzten bei Aktion am Dreikönigstag

Die Aktion fand auf der Trasse der Werntalbahn statt, zwischen Waigolshausen im Landkreis Schweinfurt und Gemünden im Landkreis Main-Spessart. Überwiegend befahren Güterzüge die Strecke. An Wochenenden und Feiertagen wird sie jedoch auch immer wieder von Personenzügen genutzt, genauso bei Umleitungen.

So war es auch am Dreikönigstag 2021. Damals war ein ICE auf der Strecke unterwegs. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, als er eines der Plakate entdeckte. Verletzt wurde niemand, auch nennenswerte Schäden am Zug blieben aus. Der ICE hatte jedoch eine Verspätung von mehr als vier Stunden, die Bahn schätzte den Schaden durch die Verzögerung auf etwa 37.000 Euro, sagte einer der Ermittler im Prozess.

Spur führe Ermittler schnell zu Corona-Leugner-Millieu

Entlang der Trasse fand die Polizei damals noch vier weitere Plakate. Allesamt waren sie mit Holzlatten auf die Schienen gestellt. Aufschrift: "Achtung Gleisbruch", "Letzte Warnung Gleisbruch" oder "Dieses Mal Fake". Nach der Aktion am 6. Januar 2021 gingen die Ermittler schnell davon aus, dass sie auf das Konto von Personen aus der Szene der Corona-Leugner und Gegner der Corona-Maßnahmen geht. Unter dem Titel "D-Day 2.0" kursierten auf dem Messenger-Dienst "Telegram" im Vorfeld des Dreikönigstags 2021 bundesweit Aufrufe zu Störaktionen. In Bayern gab es unter anderem Versuche, Autobahnen zu blockieren, etwa bei München und Erlangen.

Mitgeschnittenes Telefonat als Beweismittel

Die Aktion hatte 2021 aufwendige Ermittlungen nach sich gezogen. Die Polizei gründete eine eigene Sonderkommission. Auf die Schliche kamen die Ermittler den beiden insbesondere durch ein mitgeschnittenes Telefonat. In dem Gespräch schilderte der Mann ausführlich die Tat. Seine Äußerungen legten nahe, dass er daran wohl beteiligt war – genauso wie die 61-Jährige, die er ebenfalls erwähnte. Das Gespräch hatte die Polizei im Rahmen einer Telefonüberwachung mitgeschnitten.

Angeklagte regelmäßig bei Corona-Protesten in Unterfranken

Beide Angeklagten haben immer wieder an Corona-Protesten in Unterfranken teilgenommen, beziehungsweise diese mitorganisiert, geleitet oder angemeldet. Beide sind in der Vergangenheit strafrechtlich aufgefallen. Deshalb war es aus Sicht des Gerichtes auch nicht möglich, die Strafe des 38-Jährigen zur Bewährung auszusetzen. Bei der Tat im Januar 2021 lief gegen ihn die Bewährungsdauer wegen eines anderen Vergehens.