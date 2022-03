Plakate über Bahngleise gespannt: Anklage erhoben

Es geht um fünf Plakate, die über die Gleise der Bahnstrecke Gemünden-Waigolshausen gespannt waren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Würzburg waren die Transparente handschriftlich beschriftet, in blutroter Farbe. Darauf waren Parolen wie "Achtung Gleisbruch 2 km", oder "letzte Warnung Gleisbruch" und "Dieses Mal FAKE" zu lesen.

Anklage: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Die beiden Verdächtigen sollen am 6. Januar 2021 mitgewirkt haben, fünf an Holzlatten befestigte Plakate über die Gleise auf der Bahnstrecke Gemünden-Waigolshausen aufzustellen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

ICE durchstößt die Plane bei Tempo 100

Ein aus Schweinfurt kommender ICE hatte damals mit etwa Tempo 100 eine Plane durchfahren. Der Lokführer leitete eine Notbremsung auf der Schnellfahrstrecke ein. Verletzt wurde niemand. Der Zusammenstoß beschädigte den Triebwagen leicht. Polizisten fanden später entlang der Bahnstrecke weitere, ebenfalls mit Holzlatten über die Gleise gespannte Plakate und entfernten sie.

Gegner der Corona-Maßnahmen verdächtigt

Die Ermittler gingen rasch davon aus, dass Gegner der Corona-Maßnahmen für die Aktion verantwortlich sein könnten. In dem Fall gab es zunächst drei Verdächtige. Gegen eine Beschuldigte sei das Verfahren jedoch bereits eingestellt worden, "da eine Beteiligung an der Straftat nicht nachgewiesen werden konnte", hieß es. Nun muss das Amtsgericht Gemünden entscheiden, ob es zu einem Prozess gegen den 37-Jährigen und die 60-Jährige kommt.

Mit Material von der dpa