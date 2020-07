Plakat-Aktion gegen Verschwörungstheorien in Kaufbeuren

Das Konzept geht offenbar auf: Till Nissle und sein Mitstreiter Kilian Herbschleb bekommen viele positive Rückmeldungen. Vor allen in sozialen Medien kommt aber auch Kritik in Kommentaren von Menschen, die sich durch die Plakate verunglimpft und in ihrer Meinungsfreiheit beschnitten fühlen: "In denen sind wir teilweise mit der Bücherverbrennung verglichen worden und mit den Propagandamitteln von Hitler", so Kilian Herbschleb.

Wie geht es weiter mit der Aktion?

Nun überlegen beide, wie sie mit dem Thema weitermachen. "Wir haben die Menschen erreicht, die nachdenklich sind, die es gut finden, dass man da noch mal darauf aufmerksam macht", sagt Herbschleb. "Wir haben aber auch die Menschen erreicht, die gerade irgendwie in einem Extrem festhängen und sich dann eben auch bei uns melden. Und da ist jetzt dann die Frage, wie wir im nächsten Schritt mit diesen Rückmeldungen umgehen."

Zu der Aktion gegen Verschwörungstheorien des Kaufbeurer Stadtjugendrings gehört auch eine Veranstaltung mit Bühnenprogramm, Livemusik und Film am Mittwoch im Rahmen des "Live.Art Festivals" auf dem Kaufbeurer Tänzelfestpaltz.