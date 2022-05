Plagiatsverdacht: So wurde ein Forscher auf Huber aufmerksam

Kurz nach seiner Ernennung sind Plagiatsvorwürfe gegen den neuen CSU-Generalsekretär Martin Huber laut geworden. Der Wissenschaftler und Buchautor Jochen Zenthöfer sieht in Hubers Dissertation zahlreiche Plagiate.

Aufmerksam auf den CSU-Politiker wurde Zenthöfer bei einer routinemäßigen Recherche. Es sei ursprünglich gar nicht um Plagiate gegangen, berichtet der Autor auf BR24-Anfrage. Zenthöfer hatte für eine Zeitungskolumne der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Doktorarbeiten nach "Stilblüten aus deutschen Dissertationen" durchforstet. Dabei fiel ihm auch Hubers Doktorarbeit aus dem Jahr 2007 in die Hände. Titel: "Der Einfluss der CSU auf die Westpolitik der Bundesrepublik Deutschland von 1954-1969 im Hinblick auf die Beziehungen zu Frankreich und den USA."

Forscher: Hubers Doktorarbeit über CSU hat "Geschmäckle"

"Da er ja als CSU-Politiker über die CSU schreibt, zu einem Zeitpunkt, als er schon von der CSU alimentiert wurde und das dann auch noch lobend über die CSU – das hat ja schon ein 'Geschmäckle'", findet Zenthöfer. Von Mai 2004 bis Januar 2007 war Huber laut eigenen Angaben Mitarbeiter in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der CSU-Landesleitung und in jener Zeit auch freier Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer. Also jenes Politikers, der später Hubers Vorgänger als CSU-Generalsekretär werden sollte.

Bereits damals waren dem Forscher bei der Sichtung von Hubers Doktorarbeit Plagiate aufgefallen. "Als Huber nun ernannt wurde, bin ich aus allen Wolken gefallen, prüft denn keiner diese Arbeit vorher? Die CSU hatte doch schon die Fälle Guttenberg und Scheuer!"

Zenthöfer: "Handelt sich nicht um einzelne Versehen"

Allein auf den ersten 26 Seiten fänden sich insgesamt 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe. Huber habe viele entnommene Stellen nicht kenntlich gemacht. Nach Zenthöfers Auffassung kann man hier nicht von kleinen handwerklichen Fehlern sprechen. "Es handelt sich jedenfalls nicht um einzelne Versehen, die jedem mal passieren können. Das ist schon großflächiger."

Mit dieser Arbeit hätte Herr Huber nicht promoviert werden dürfen, sagt Zenthöfer. Es lägen eklatante Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis vor. Huber habe damit fremde Gedanken als seine eigenen ausgegeben und gegen die Promotionsordnung der LMU verstoßen. Aber es sei noch nicht das Stadium erreicht, in dem man sagen müsse: "Da ist der Doktorgrad auf jeden Fall weg." Er fügte hinzu: "Die Vorwürfe werde ich alle der LMU München melden, diese können dann eine unabhängige Prüfung beginnen."

Uni München: Zügige Prüfung

CSU-Generalsekretär Huber selbst versicherte, er habe seine Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch habe er "aus Gründen der Transparenz" die Ludwig-Maximilians-Universität München gebeten, die Arbeit erneut zu überprüfen.

Die Universität teilte heute mit, der zuständige Promotionsausschuss werde "die wissenschaftliche Qualität der Arbeit nun erneut prüfen und dem Täuschungsvorwurf nachgehen". Dies solle "möglichst zügig" abgeschlossen werden. Nach der im Jahr 2007 gültigen Promotionsordnung sei allerdings "eine nachträgliche Feststellung des Nichtbestehens der Doktorprüfung im Falle einer Täuschung, in deren Folge der Doktorgrad entzogen wird, nur fünf Jahre nach Erteilung des Bescheids möglich".

Forscher Zenthöfer: Plagiat war Zufallsfund

Der aus Luxemburg stammende Wissenschaftler Jochen Zenthöfer liest nach eigenen Angaben mehr als 250 Dissertationen im Jahr und meldet Plagiate, wenn sie ihm auffallen. Er hat auch ein Buch über Plagiate in der Wissenschaft geschrieben, das demnächst erscheint. Zunächst hatte die "Bild am Sonntag" über die Plagiatsvorwürfe gegen Huber berichtet.

Zenthöfer, der selbst einen Doktortitel hat, will nach eigenen Angaben die faire und ehrliche Wissenschaft stützen. Noch seien Plagiate und Wissenschaftsbetrug in Europa ein Randphänomen. "In Russland und China ist es schlimmer", sagt er. "Die Überlegenheit des Westens in der Welt begründet sich auch auf saubere, ehrliche Wissenschaft. Das darf keinesfalls erodieren!"

Der Autor betont: Die Plagiate in Hubers Dissertation seien ein Zufallsfund gewesen. Prominenz oder gar Noten spielten bei seinen Recherchen keine Rolle.

Vroni-Plag-Gründer: In 95 Prozent der Fälle gibt es einen Auftraggeber

Anders als bei Zenthöfer ist dies bei Martin Heidingsfelder, dem Gründer der Plagiats-Plattform "VroniPlag". Heidingsfelder hat laut eigener Aussage in 95 Prozent der Fälle einen Auftraggeber, von dem er dafür bezahlt wird. Der aus Ansbach stammende Plagiatsjäger erzählt: "Meistens sind es überhaupt keine Hinweise, sondern es ist eher so, dass jemand auffällig wird im Leben. Dann heißt es 'Der hat mich betrogen' oder 'Der hat ein falsches Gutachten erstellt', und dann sagen die Leute: 'Überprüfen Sie den mal!' Und dann mach ich das." Oft würde er nichts finden. Aber manchmal eben doch."

Bevor er dem Auftraggeber ein Angebot erstelle, schaue er sich meist die Arbeiten vorher schon an. "Ich überlege mir, wie man die Arbeit untersuchen kann." Heidingsfelder, studierter Diplom-Kaufmann an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen, sucht dabei immer nach einem bestimmten "Strickmuster". "Zum Beispiel: Jemand arbeitet nur mit Sekundärliteratur, hatte die Primärliteratur aber nie in der Hand." Dann wisse er, dass er genau danach suchen müsse.

Dass erst Jahre oder Jahrzehnte später Plagiate entlarvt werden, spielt für Heidingsfelder keine Rolle. "Verjährung gibt es in einem solchen Fall nicht. Deshalb macht es auch Sinn, das nach 30 oder 40 Jahren noch zu publizieren, wenn derjenige noch lebt."