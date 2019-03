Pläne für psychiatrischen Krisendienst in Landshut vorgestellt

Durch das neue Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das seit August 2018 gültig ist, muss auch Niederbayern einen psychiatrischen Krisendienst einführen. Die Pläne dafür wurden am Mittwoch in Landshut vorgestellt. Wie aus einer Mitteilung des Bezirks Niederbayern hervorgeht, gehören zur Zielgruppe des neuen Dienstes Menschen in akuten seelischen Krisen sowie deren Angehörige und das soziale Umfeld. Vor allem, wenn eine Gefahr für einen selbst (z.B. Suizidgefährdung) oder für andere (z.B. sehr aggressives Verhalten) besteht, sollte man selbst oder Anwesende nicht zögern den Krisendienst zu kontaktieren.

Leitstelle soll über zentrale Telefonnummer erreichbar sein

Der Bezirksausschuss hatte bereits vergangenen September beschlossen, eine Leitstelle am Bezirkskrankenhaus Landshut einzurichten, die über eine zentrale Telefonnummer erreichbar ist. Zunächst werde diese Leitstelle tagsüber erreichbar sein, so Stefan Eichmüller, Leiter des Referats Gesundheitseinrichtungen und Direktor des Bezirkskrankenhauses Landshut. Ziel sei aber eine Erreichbarkeit von 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Mobiles Einsatzteam kann in Spezialfällen zum Anrufer fahren

Besetzt wird die Stelle mit professionellem Fachpersonal, das auf die Anliegen der Hilfesuchenden eingeht und gegebenenfalls Vorschläge für weitere Hilfen unterbreitet. In besonderen Fällen sucht ein mobiles Einsatzteam den Anrufer direkt auf.

Angesiedelt in ganz Niederbayern

Diese Teams bestehen aus mindestens zwei speziell geschulten Fachkräften – darunter Sozialpädagogen, Psychologen oder Fachkrankenpfleger. Diese sollen an verschiedenen Orten in Niederbayern angesiedelt sein, sodass die Anfahrt zum Betroffenen möglichst nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. So kann schnelle Hilfe gewährleistet werden.

Krisennetzwerk soll ausgebaut werden

Neben der Leitstelle und dem Außenteams soll auch der Aufbau eines Krisennetzwerks angepackt werden: Dabei werden bereits vorhandene Versorgungsstrukturen miteinbezogen und genutzt, unter anderem auch um Kosten zu sparen. Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich sieht den neuen Dienst zudem als Möglichkeit psychische Erkrankungen weiter zu entstigmatisieren. In den meisten bayerischen Bezirken befindet sich der Krisendienst derzeit im Aufbau. Einen funktionierenden Dienst gibt es bereits in Oberbayern.