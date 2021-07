Pläne für Konzernumbau - Protest bei Premium Aerotec in Augsburg

Rund 500 Mitarbeiter von Premium Aerotec in Augsburg sind am Donnerstagmittag vor den Werkstoren zu einer spontanen Protestaktion zusammengekommen. Gewerkschaft und Betriebsrat wollen so noch mehr Druck auf den Flugzeugbauer Airbus ausüben.

Aufspaltung des Augsburger Unternehmens

Der Konzern plant, Premium Aerotec aufzuspalten - in ein neues Unternehmen für die Einzelteilfertigung und eine weitere Tochtergesellschaft für die Rumpfmontage. Arbeitnehmervertreter befürchten einen Stellenabbau und im schlimmsten Fall ein Ende des Flugzeugbaus am Standort Augsburg. Premium Aerotec beschäftigt dort etwa 2.800 Mitarbeiter.

“Wir sind stinksauer. Wir sind Airbus sehr entgegengekommen. Es gab immer die Botschaft von uns, dass wir bereit sind, über die zukünftige Aufstellung nachzudenken. Aber wir haben immer gesagt, dass es eine Zerschlagung nicht geben darf.” Michael Leppek, Konzernbevollmächtigter der IG Metall

Diese Forderung habe Airbus abgelehnt, so Leppek. “Daher heißt die Schlussfolgerung: Konflikt.” Leppek hält Streiks im Herbst für wahrscheinlich.

Besorgnis bei Augsburgs Oberbürgermeisterin

Auch die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kam zu der Protestaktion. Sie zeigte sich besorgt über die Pläne von Airbus: “Wir sind ein traditioneller Luftfahrtstandort. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Unternehmen viel getan, um den Luftfahrtstandort zu sichern“, sagte Weber.

Das Deutsche Technologiezentrum, das Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Fraunhofer-Gesellschaft, das seien laut Weber Entwicklungen, die ganz bewusst für diese Branche gemacht worden seien. Weiter erklärte sie, sie hoffe, dass Airbus nochmal ein Einsehen habe und von der Zerschlagung absehe.

Forderung nach Einsatz von Forschungs- und Förderprogrammen

Schulterschluss mit der Belegschaft übte auch Harald Güller (SPD). Der Vorsitzendes des Finanzausschusses im bayerischen Landtag verwies auf bayerische Forschungs- und Förderprogramme, die nun zum Einsatz kommen sollten.

Zudem stehe der Freistaat in der Pflicht, Druck auf Berlin auszuüben. Immerhin sei der Bund mit 11 Prozent Eigentümer des multinationalen Flugzeugkonzerns. "Dafür erwarten wir, dass Arbeitsplätze in Augsburg und Deutschland gesichert werden", so Güller.